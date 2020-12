Kan et langskudd fra Texas berge Trump i siste liten?

Et juridisk langskudd fra Texas skal stoppe valget av Joe Biden. Søksmålet støttes av over 100 rikspolitikere.

Justisminister i Texas, Ken Paxton, har saksøkt fire andre stater med påstand om de gjennomførte valget i strid med grunnloven. Kevin Lamarque, Reuters/NTB

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

11. des. 2020 16:02 Sist oppdatert 22 minutter siden

Fire dager etter USAs valg 3. november erklærte de store mediene seier for Joe Biden. Siden har president Donald Trump og hans advokater ført en intens, men forgjeves kamp i domstoler og valgstyrer.

Nå verserer et søksmål fra Texas for USAs høyesterett. Trump beskriver selv dette som «den store saken». De saksøkte statene stempler den som et skammelig angrep på demokratiet.