Johnson: Stor sannsynlighet for at det ikke blir noen EU-avtale

Sannsynligheten er stor for at forhandlingene med EU avsluttes uten en avtale om handelen etter brexit, ifølge Storbritannias statsminister Boris Johnson.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen tok imot Storbritannias statsminister Boris Johnson i EU-hovedkvarteret i Brussel onsdag. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

10. des. 2020 19:14 Sist oppdatert nå nettopp

Statsministeren sier tiden nå er inne for både bedrifter og folk til å forberede seg på et no deal-utfall, selv om forhandlingene fortsetter, melder BBC.

– Det er nå en sterk mulighet for at vi vil ha en løsning som ligner mye mer på et australsk forhold til EU enn et canadisk, sier Johnson til pressen i London torsdag.

Han henviser til et scenario der Storbritannia i framtida vil handle med EU under vilkår satt av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Mens Canada har en omfattende frihandelsavtale med EU, har ikke Australia en tilsvarende avtale.

Uttalelsene kommer dagen etter at statsminister Boris Johnson møtte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i Brussel. Der ble de enige om å bruke tiden fram til søndag for å se om det er verdt å fortsette forhandlingene.