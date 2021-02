Studentene krever at rektoren går av. De blir møtt med massearrest og terroranklager.

Demonstrasjoner mot den nye rektoren ved et av Tyrkias beste universiteter har pågått i flere uker.

Opprørspoliti går hardt til verks mot demonstrantene. Her blir en arrestert under protestene på torsdag. Foto: Emrah Gurel, AP/NTB

6. feb. 2021 22:52 Sist oppdatert 6 minutter siden

1. januar kunngjorde Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at Melih Bulu er ny rektor ved Bogazici-universitetet.

Universitetet er kjent som et av Tyrkias beste. Det omtales gjerne som det tyrkiske Harvard.

Normalt velger universitetets akademikere rektor. For første gang siden militærkuppet i 1980 brytes tradisjonen. Dessuten har Melih Bulu stilt til valg som representant for Erdogans parti. De som protesterer, mener derfor at dette er et nytt kapittel i en omfattende saga hvor Erdogan får økt kontroll over alle deler av samfunnslivet.

Det er ikke bare studenter, men også akademisk ansatte som deltar i protestene. Til nå er 528 mennesker arrestert.

Aktivistene krever at universitetet skal avgjøre hvem som skal være ny rektor, ikke presidenten. Derfor krever de at Bulu går av.

– Terrorister

Politiet har slått hardt ned på protestene. Presidenten anklager dem for å være terrorister. I tillegg kommer det ukvemsord om personer i LHBT-miljøet. Det står for lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner.

Den nye rektoren har tidligere stilt til valg for president Erdogans parti. Foto: Huseyin Aldemir, AP/NTB

– Disse unge menneskene er medlemmer av terrororganisasjoner. De deler ikke våre nasjonale og moralske verdier, sa Erdogan i en video.

– Er dere studenter, eller er dere terrorister som vil okkupere rektors kontor, spurte han.

Fire demonstranter ble pågrepet etter at de hengte opp et bilde av kabaen i Mekka delvis dekket av et regnbueflagg. Kabaen er et av islams helligste steder. Regnbueflagget er et LHBT-symbol.

Erdogan har tidligere beskyldt seksuelle minoriteter for å forgifte unge mennesker moralsk. Denne gangen anklaget han dem for hærverk.

Innenriksministeren kalte dem avvikere. Posten på Twitter er blitt flagget av selskapet. De mener den bryter med reglene for hatefulle ytringer.

Avviser internasjonale protester

FN, EU og USA har kritisert Tyrkias behandling av demonstrantene. De misliker også retorikken mot LHBT.

Kritikken falt ikke i god jord.

– Vi råder dem som vil lære Tyrkia noe om lover og demokrati, om å se seg selv i speilet, erklærte Utenriksdepartementet.

President Erdogan har skaffet seg svært vide fullmakter etter et mislykket kuppforsøk i 2016. I årene etter er svært mange blitt arrestert. Det inkluderer blant annet politifolk, menneskerettsaktivister og journalister.

Dukketeater

I tiden før kuppforsøket ble tusenvis av akademikere sagt opp. De hadde skrevet under på et opprop om fred med kurdiske militante.

Da årets protester startet, forsøkte Bulu å snakke med studentene og de ansatte. Han la an en jovial tone. Blant annet fortalte han at han er glad i metallmusikk. Spesielt nevnte han gruppen Metallica.

Reaksjonen ble nok ikke slik han hadde håpet. Utsagnet ga i stedet demonstrantene en kampsang, nemlig gruppens låt «Masters of Puppets». Tittelen henspiller på at det er noen som trekker i trådene til en marionettdukke. Altså hvem som egentlig har makten.