Rettssaker og pengetrøbbel truer Trump. Påstandene om valgfusk kan ha gjort alt mye verre.

Donald Trump har ikke bare politiske vanskeligheter. Han og selskapet hans vasser i økonomiske og juridiske problemer.

Donald Trump kaster ut en «Keep America Great»-hatt under et valgmøte. Trump har et batteri av problemer å slite med. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

19 minutter siden

Donald Trump avsluttet sin kaotiske presidentperiode på en lite suksessrik måte:

Han tapte kampen om gjenvalg.

En kampanje for å få omgjort valgresultatet ble sablet ned av domstolene og delstatenes valgorganer.

Omdømmet hans fikk en alvorlig knekk da tilhengerne hans gikk løs på Kongressen.

Som eneste amerikanske president noensinne er han stilt for riksrett for andre gang. Saken vil trolig starte om et par uker. Blir han dømt, kan han miste muligheten til å bli gjenvalgt som president.

Men Donald Trump har mer enn politiske problemer å uroe seg over. Både lokale og føderale myndigheter har satt i gang etterforskning mot ham. Samtidig må han forsvare seg mot påstander om injurier og pengefusk i sivile søksmål.

Han står også overfor store økonomiske utfordringer. Han og selskapet hans skal de neste årene betale flere milliarder kroner i gjeld. Det kommer samtidig med at hans tidligere mest lønnsomme virksomheter sliter tungt, og merkenavnet hans er svekket.

Stort behov for advokater

For riksrettssaken har Trump hyret advokaten Butch Bowers etter anbefaling fra Sør-Carolina-senator Lindsey Graham. Trump kan imidlertid få bruk for langt mer juridisk bistand i tiden som kommer. Washington Post oppsummerte problemene hans i en artikkel denne uken:

Han etterforskes i en sivilsak av «justisministeren» i delstaten New York, Letitia James.

Statsadvokat i New York, Cyrus Vance jr., har startet etterforskning av Trump i en kriminalsak. Trump har nå mistet immuniteten som fulgte med presidentvervet. Vance undersøker blant annet om Trump har begått straffbare skatteunndragelser.

En føderal etterforskning ledet av statsadvokat Michael R. Sherwin inkluderer muligens Trumps rolle i den dødelige stormingen av Kongressen.

Trump ringte i desember til Brad Raffensperger, valgansvarlig i Georgia, og sa han «trengte å finne noen stemmer». Denne samtalen kan også innebære lovbrudd, sier eksperter i en annen Washington Post-artikkel

På toppen av alt dette kommer Trump til å bli plaget av advokaten Roberta Kaplan, skriver avisen. Hun representerer tre ulike klienter som har reist sivile søksmål mot ekspresidenten.

Donald Trump ble torsdag denne uken observert mens han spilte golf i Florida. Dette bildet er fra 30. desember i fjor. Foto: Marco Bello, Reuters/NTB

Klientene hennes inkluderer forfatteren E. Jean Carroll, som saksøkte Trump for injurier fordi han påsto at hun «bare drev med løgn». Hun hadde nemlig påstått at han hadde voldtatt henne for et kvart århundre siden i et omkledningsrom i en av Manhattans mest fasjonable kjøpesentre.

Kaplan representerer også eiendomsmagnatens niese, Mary L. Trump, som hevder at Trump og to av hans søsken frarøvet henne en arv verdt millioner av dollar.

Å være involvert i søksmål er imidlertid ikke noe nytt for Trump. Biografene hans har beskrevet hvordan han tidlig la seg til en strategi med å møte angrep med enda kraftigere motangrep. Før Trump ble president, hadde han og selskapene hans i løpet av tre tiår vært involvert i over 3500 rettslige saker, meldte USA Today i 2016.

Sønnen Donald Trump jr. og Eric står fremdeles formelt oppført som sjefene i familieselskapet Trump Organization. Eieren har hele tiden vært Donald Trump selv. Foto: Carlos Barria/Reuters/NTB

Må snart innfri enorme lån

Storavisen The New York Times sto for et stort skup da de i fjor fikk tak i noen av Donald Trumps selvangivelser. Trump har i motsetning til andre presidenter nektet å offentliggjøre selvangivelsene og har kjempet imot når den tidligere nevnte statsadvokaten Cyrus Vance har forsøkt å få tak i dem.

Skattepapirene viser at mange av Trumps selskaper har blødd penger gjennom lengre tid. I løpet av de neste tre årene må selskapet hans, Trump Organization, betale tilbake avdrag på 3,3 milliarder kroner. Dette er gjeld Trump personlig har garantert for.

Det kan bli problematisk. For selskapene som i lengre tid har tapt penger, er blitt hardt rammet av koronapandemien. Hoteller, golfbaner og andre eiendommer gikk med et tap på over 1 milliard kroner i fjor, viser papirer Trump leverte inn da han forlot presidentembetet. Det melder Washington Post.

Både banker, advokatselskaper, kunder og samarbeidspartnere, slik som den amerikanske golforganisasjonen, forlater ham.

På toppen av det hele hevder amerikanske skattemyndigheter at han har krevd urettmessige skattefradrag. Hvis han taper den saken, risikerer han å måtte betale tilbake cirka 850 millioner kroner.

Trump samlet inn 2,1 milliarder kroner til kampanjen han førte for å få omgjort valget. Amerikansk lov tilsier i utgangspunktet at Trump ikke kan bruke disse pengene på å redde privatøkonomien.

Tidligere New York-ordfører Rudi Giuliani mislyktes i forsøket på å få omgjort resultatet av presidentvalget. Han ser ikke ut til å få jobben med å forsvare Trump i riksrettssaken. Foto: Jonathan Ernst/Reuters/NTB

Nå kan alt ha blitt så mye verre

Trump har også tidligere vært på kanten av kollaps, men er da blitt reddet av enten farens penger eller av inntektene fra TV-showet The Apprentice. Begge disse inntektskildene er nå borte.

Den konfliktfylte avslutningen av presidentperioden kan ha forverret problemene, skriver The New York Times i en artikkel denne uken. Merkenavnet Trump, som han tidligere har tjent stort på å leie ut, er blitt betydelig svekket. Både av bevisfrie påstander om valgfusk og en voldelig storming av det amerikanske demokratiet.

Deutsche Bank, som har vært viktig for å finansiere Trumps prosjekter, gjorde det tidligere i måneden klart at de ikke vil låne ham mer penger.

Trumps sønn Eric sier til avisen at de regner med betydelig interesse for merkenavnet fra utlandet. De vurderer også å starte et medieselskap.

Allerede i 2016 ble spekulert på om Trump ville starte en TV-stasjon, da alle trodde Trump skulle tape. Men ikke sett alle sparepengene på at Trump kommer til å starte en TV-stasjon nå, skriver Politico. De mener Trump mangler ressursene, og at de eksisterende medieselskapene, inkludert konservative Fox, vil gå i strupen på ham dersom han forsøker seg.