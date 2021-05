Hellas bygger høye betongmurer rundt flyktningleirer

Greske myndigheter er i ferd med å bygge 3 meter høye betongmurer rundt flyktningleirer i landet og sier at det er for å beskytte dem som bor der.

Greske myndigheter har flyttet tusenvis av flyktninger fra øyene i Egeerhavet, blant dem Lesvos (bildet), til fastlandet. Der bygges det nå 3 meter høye betongmurer rundt flyktningleirene. Foto: Tore Meek / NTB

Den overfylte Moria-leiren (bildet) på øya Lesvos brant ned i september i fjor, og mange av flyktningene der er siden flyttet til fastlandet. Der bygger greske myndigheter nå høye betongmurer rundt flyktningleirene. Foto: AP / NTB

Den første muren er alt under bygging ved Ritsona-leiren utenfor Aten, og greske myndigheter planlegger å bygge tilsvarende murer rundt 24 andre leirer på det greske fastlandet, ifølge Al Jazeera.

– Dette begynner stygt å ligne på et fengsel, sier Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange.

Flyktningene i leirene forteller også om droner som konstant flyr over dem, om porter med termokamera og magnetiske låser, gjennomlysningsmaskiner og sikkerhetskameraer over alt.

Svært opprørende

– Dette er svært opprørende, det er en forkastelig behandling av barn på flukt. Barn har rett til å søke asyl og det er ulovlig å internere barn. De skal ikke straffes med fengselslignende tilstander når de er på flukt fra krig og grusomheter, sier Lange.

Hun avviser argumentet om at murene og de strenge tiltakene er for å beskytte flyktningene.

– Det er helt selvmotsigende. Det som kommer til å skje er at barn blir redde og føler seg innestengt. Det er en ytterligere psykisk helsebelastning utover at det de allerede er utsatt for, sier Lange.

Hindre kritiske blikk

– Dette hindrer også innsyn og kritiske blikk fra journalister og frivillige organisasjoner på tilstanden i leirene. Her brukes det store summer som heller kunne gått til å gi flyktningene helsehjelp og raskere behandling av asylsøknad, sier hun.

Murene alene er kostnadsregnet til rundt 290 millioner kroner og er i hovedsak finansiert av EU-kommisjonen.

Flere har reagert, blant dem nederlandske Tineke Strik som sitter i EU-parlamentet for De grønne.

– Vi kan ikke akseptere at EUs penger blir brukt til å bygge betongmurer rundt flyktningleirer, sier hun til Al Jazeera.

– Vi må heller investere i en bedre framtid for disse menneskene, mener hun.

Flyttet til fastlandet

Greske myndigheter har de siste månedene flyttet tusenvis av flyktninger fra øyer øst i Egeerhavet og til fastlandet.

Mens det for ett år siden var 40.000 asylsøkere i leirer på Lesvos, Chios, Kos, Leros og Samos, er antallet nå rundt 9.000, ifølge offisielle tall, gjengitt av DPA.

På Kos og Leros er det nå bare henholdsvis 82 og 125 flyktninger tilbake, men på Lesvos er situasjonen fortsatt svært kritisk etter at den overfylte Moria-leiren brant ned i september i fjor. Rundt 6.000 flyktninger bor nå i den nyopprettede teltleiren Kara Tepe.

Norge må bidra mer

Redd Barna mener at Norge må bidra ved å avlaste Hellas og ta imot langt flere flyktninger enn de 50 regjeringen har vedtatt å hente fra leirene på de greske øyene.

– Vi ber også norske myndigheter tydelig kritisere EU og greske myndigheter for å internere flyktninger. Så må de sikre at norsk støtte til greske myndigheter går til å dekke barna og familienes behov, ikke til å bygge murer, sier Lange.

– Norske myndigheter må jobbe for at det lages et bedre system for migrasjon og asyl i Europa der barns rettigheter ivaretas, og der det finnes trygge fluktruter framfor vold, maktmisbruk på grensene og bygging av interneringsleirer, mener Redd Barnas generalsekretær.