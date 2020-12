Norske myndigheter har besøkt dødsdømt mann i fengselet i Somaliland

I all hemmelighet har representanter fra Utenriksdepartementet besøkt den norske statsborgeren som er dømt til døden i Somaliland.

NTB

18 minutter siden

Reisen ble holdt hemmelig av sikkerhetsmessige årsaker, skriver NRK.

– Jeg kan bekrefte at ambassaden i Nairobi besøkte den norske borgeren i fengselet denne helgen, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide til kanalen.

Norge har engasjert seg i saken til 54-åringen, som er dømt til døden for drap. De to UD-representantene ga konsulær bistand til nordmannen og møtte myndighetene i den selverklærte republikken Somaliland.

– De fikk møte med presidenten, høyesterettsjustitiarius og selvfølgelig det aller viktigste; den norske borgeren som sitter i fengsel, sier Måseide.

Henrettelsen med skudd var planlagt lørdag 21. november, men ble utsatt etter at nordmannens advokat snakket med utenriksministeren i den selverklærte republikken.

NRK snakket med viseutenriksministeren, Liban Yusuf, i forkant av UD-besøket.

– Jeg har fått beskjed om at de vil komme hit, og jeg vil legge til rette for deres besøk her i Somaliland, uttrykte han, og understrekte at Norge og Somaliland lenge har hatt et godt forhold.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tidligere hatt samtaler med presidenten om saken. Hun ga tydelig beskjed om at dødsstraffen ikke må fullbyrdes og at den dødsdømte må ha tilgang til vanlige rettsprosesser.