Hun blir USAs første transperson i et delstatssenat

I januar 2021 skriver den amerikanske politikeren Sarah McBride historie.

Sarah McBride vant valget om senatorplass i Delaware med mer enn 70 prosent av stemmene. Foto: Jason Minto / AP /NTB

9 minutter siden

– Det er mitt håp at LGBTQ-barn her i Delaware, eller egentlig hvor som helst i dette landet, kan se på resultatene og vite at vårt demokrati også er stort nok for dem.

Det sa Sarah McBride (30) i sin seierstale 4. november. Hun hadde nettopp vunnet et sete i Senatet i delstaten Delaware.

Høyest rangerte transperson i USA

Demokraten vant overlegent over sin motstander, republikaneren Steve Washington. Over 70 prosent av stemmene fikk hun. Dermed tar hun over for demokraten Harris McDowell som har sittet i delstatssenatet siden 1976.

30-åringen blir dermed den første transpersonen som er valgt som delstatssenator i landet. Det gjør henne til den høyest rangerte transpersonen i USAs historie.

Transaktivist Sarah McBride snakker på «Kvinner i verden»-toppmøtet i New York, 11. april 2019. Foto: Brendan McDermid/Reuters/NTB

Aktivist for transrettigheter

McBride har tidligere vært praktikant ved Det hvite hus da Obama hadde makten. I 2016 skrev hun historie på det demokratiske landsmøtet, som den første transpersonen som snakket på en landsmøte.

Den unge demokraten har lenge kjempet for LHBTQ-rettigheter i Delaware. Tidligere har hun jobbet som nasjonal pressesekretær og aktivist for interessegruppen «Human Rights Campaign».

Allerede som 22-åring ble hun kreditert av guvernøren Jack Markell for å være medvirkende til lovgivningen i Delaware som skulle forby diskriminering på bakgrunn av kjønnsidentitet.

– Hva ville Andy gjort?

McBride ønsker å videreføre kampsaken til hennes avdøde ektemann, Andrew Cray. Han døde av kreft fire dager etter bryllupet deres.

– Hver dag siden har jeg tenkt for meg selv: «Hva ville Andy gjort?", fortalte McBride til magasinet Elle tidligere i november.

Ektemannen var selv transperson og advokat ved Center for American Progress. Også han kjempet for transpersoners helse og rettigheter, forteller hun til magasinet.

Cray ble hedret av Obama etter sin død for sitt arbeid for å sikre omfattende og rimelig helseforsikring for personer i LHBTQ-miljøet i USA.

«Er du jente eller gutt?»

Nylig mottok hun en melding fra en anonym person på sosiale medier som lurte på kjønnet hennes. I et forsøk på å sette ut McBride, skrev vedkommende: «Jeg er forvirret. Er du en gutt eller en jente?».

«Jeg er en senator», svarte McBride nett-trollet.

I en Twitter-post la hun mandag ut en skjermdump av samtalen, sammen med kommentaren: «Håper det rydder opp i ting».

Hennes kortfattede svar går nå viralt på plattformen, og 30-åringen har mottatt mye støtte.

Over en halv million har likt posten siden mandag. Flere er begeistret over det korte og konsise svaret til McBride på Twitter.

«Dette er perfeksjon. Takk senator», skriver en.