Henrettelsen til dødsdømt norsk statsborger er utsatt på ubestemt tid

Kun timer før den dødsdømte 54 år gamle norske statsborgeren skulle henrettes i Somaliland, fikk han beskjed om at den er utsatt.

NTB

12 minutter siden

– Han er naturlig nok veldig sliten, men samtidig veldig lettet og glad for at den planlagte henrettelsen er utsatt på ubestemt tid, sier hans norske bistandsadvokat Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden til Dagbladet lørdag.

– Vi har ikke fått garantier for at den planlagte henrettelsen er endelig avlyst, fortsetter han.

Mannen som har bodd i Norge de siste 25 årene og har adresse i Oslo, ble dømt til døden for overlagt drap i Somaliland onsdag. 54-åringen hevder han ble angrepet på gaten uten forvarsel og forsvarte seg.

Torsdag fikk hans familie melding om at han skal henrettes ved skyting lørdag.

– Vi er selvfølgelig lettet da den planlagte henrettelsen av pappa ble utsatt. Vårt håp er at norske myndigheter presser på for å få stoppet dødsdommen. Håpet er at norske myndigheter engasjerer seg like mye for pappa som de gjorde for de to mennene som ble arrestert i Kongo. Pappa forsvarte seg da han uten grunn ble angrepet, sier en av 54-åringens sønner.

Bouras har de siste dagene sittet i telefonsamtaler med myndighetene i Somaliland for å forhindre at dødsstraffen skulle fullbyrdes.

– Han er svært glad for at norske medier og etter hvert norske myndigheter har engasjert seg og lagt press på myndighetene i Somaliland, sier han.

Utenriksdepartementet har gitt beskjed til Somaliland om at de forventer at dødsdommen ikke fullbyrdes. Fredag hadde UD et møte med en representant fra Somaliland.

– Vi ga i møtet tydelig beskjed om at dødsstraffen er uakseptabel og ikke må fullbyrdes, og at nordmannen må få tilgang til de ordinære rettsprosessene, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) samme dag.