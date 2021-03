Tysk politi skal overvåke politisk parti

Myndighetene mener at partiet Alternativ for Tyskland er en fare for rikets sikkerhet. Sikkerhetstjenesten skal overvåke medlemmene.

«Meningsfrihet» står det på munnbindet til dette medlemmet av Alternativ for Tyskland. Nå risikerer han å bli overvåket. Foto: Wolfgang Rattay, Reuters/NTB

Nå nettopp

I to år har myndighetene gransket partiet Alternative für Deutschland (AfD). Tysklands tredje største parti har lenge blitt anklaget for ikke å ta avtsand fra rasisme. Det har også fått støtte fra sterke islammotstandere som Pegida.

Arbeidet resulterte i en 1000 siders rapport. AfD kjemper i rettsvesenet for å hindre at den offentliggjøres.

Onsdag lakk konklusjonen ut til flere medier. Partiet oppfattes som en ekstremistisk organisasjon.

Politico skriver at partiet nå vil bli behandlet som «mistenkt for høyreekstremisme».

Myndighetene får mulighet til å overvåke enkeltmedlemmer. De kan også infiltrere partiet.

Fakta Alternative für Deutschland Da AfD ble stiftet i 2013, var det som et typisk middelklasseparti. Mange av grunnleggerne var økonomer som mislikte planene om å betale søreuropeiske land ut av eurokrisen. Partiet ble kalt «professorpartiet», to tredjedeler av de første medlemmene hadde doktorgrad. AfD ble gradvis mer preget av innvandringsmotstand. Gjennom hele historien har det blitt anklaget for å ha nære bånd til høyreekstreme. Ved valget i 2017 fikk det 12,6 prosent av stemmene og ble landets tredje største parti. Partiledere er Jörg Meuthen og Tino Chrupalla. Vis mer

Partiledelsen anklager staten for lekkasjen. Stempelet kan gi AfD store problemer. I løpet av året skal tyskerne stemme ved både nasjonale og regionale valg.

For AfD blir valgkampen veldig vanskelig om medlemmene frykter overvåking.

The Financial Times skriver at særlig offentlig ansatte kan frykte for karrieremulighetene, dersom de risikerer å bli overvåket.

Sikre grenser og kamp mot innvandring er sentralt i AfDs politikk. Foto: Fabrizio Bensch, Reuters/NTB

Har fulgt partiet lenge

I første omgang er det vanlige partimedlemmer som kan overvåkes. Etterretningstjenesten får ikke følge med på parlamentsmedlemmer. Det gjelder både i EU-parlamentet, Riksdagen og i delstatene.

Det er et eget myndighetsorgan med ansvar for å «beskytte grunnloven» som har utarbeidet rapporten. Dette Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) har sett på AfD over lang tid.

Allerede i mars i fjor ble partiets senioravdeling satt under overvåking, melder Deutsche Welle.

Også ungdomsorganisasjonen er på listen over ekstremister.

Anklager om jødehat

AfD ble stiftet som et EU-kritisk og parti i 2013. Etter hvert har innvandringsmotstand blitt en kampsak. Ved valget i 2017 ble AfD det tredje største partiet i nasjonalforsamlingen. Det har også representanter i alle delstatsforsamlingene.

Partiet gjorde det lenge bra på meningsmålingene. Men det siste året har oppslutningen sunket noe. Det kan ifølge flere analytikere skyldes at velgerne samler seg om de tradisjonelle partiene i krisetider.

Motstandere har flere ganger hevdet at AfD er rasistisk og antisemittisk. Særlig det siste er en hard anklage i Tyskland. I 2017 klaget en av partiets grunnleggere over minnesmerket for holocaust i Berlin. Han sa at Tyskland er den eneste nasjonen i verden som markerer skam på den måten.

To år senere hevdet både forskere og politiske motstandere at partiet sto bak angrep på synagoger. De mener at partiledelsens retorikk kunne oppfordre tyskere til slike angrep.

Motstanderne jubler

AfDs politiske motstandere mener at det er riktig å følge med på partiet. De grønnes representant Konstantin von Notz sier til Deutsche Welle:

– Vi vet fra egen historie at motsandere av rettsstaten kan velges i demokratier.

Volker Ullrich er talsmann for innenrikssaker i CSU, Bayerns kristendemokratiske parti. Han skrev på Twitter at det er en god avgjørelse. Han mener at samfunnet må bekjempe dem som truer demokratiet.

Ikke første parti som overvåkes

Tysk historie gjør myndighetene spesielt årvåkne når det gjelder ekstremisme. På 1970-tallet ble tyskland herjet av terrororganisasjonen Røde arme fraksjon.

Den viktigste grunnen til at myndighetene mener de kan gripe inn mot ekstremister, er radikaliseringen av det tyske folk før annen verdenskrig. De er særlig på vakt mot tendenser til antisemmitisme.

Fra 2007 til 2014 ble sosialistpartiet Die Linke overvåket etter mistanke om venstreekstreme tendenser. Partiet har røtter i det Øst-Tyske kommunistpartiet.