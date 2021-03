Foto: Kevin Sieff, The Washington Post Verden USA Moren betalte 85.000 for å få smuglet sønnen inn i USA. Nå sitter han fast på grensen - med tusenvis av andre barn.

REYNOSA/NEW YORK (Aftenposten): Joshua (13) vokste opp med et fotografi av moren sin og et håp om å møte henne igjen. For å få til det må han komme seg inn i USA.

21. mars 2021 19:19 Sist oppdatert 15 minutter siden

Moren til Nicole (15) og Joshua reiste fra El Salvador mens de ennå var små barn. Hvor lenge hun måtte være adskilt fra dem, ante hun ikke. Men hun var sikker på at hun måtte dra til USA for å klare å løfte familien ut av fattigdom.

12 år senere hadde hun omsider spart opp nok penger. En menneskesmugler fikk betalt over 10.000 dollar – tilsvarende 85.000 kroner – for å frakte barna nordover og inn i USA.

Men planen strandet. Noen hundre meter fra grensen mellom Mexico og USA ble Nicole og Joshua stoppet av mexicansk politi.

– Jeg tryglet og ba, «vær så snill å la oss passere», sier Nicole, som kun vil ha fornavnet sitt på trykk av frykt for å bli returnert til hjemlandet.