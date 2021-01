USA stopper import fra Xinjiang grunnet tvangsarbeid

USA forbyr import av alle bomullsprodukter og tomater fra den kinesiske Xinjiang-provinsen. Årsaken er anklager om bruk av tvangsarbeid.

En gruppe mennesker står i kø inne på det Kina omtaler som et arbeidstreningssenter i Artux i Xinjiang-regionen på et bilde fra desember 2018. Foto: Ng Han Guan / AP

13. jan. 2021 23:21 Sist oppdatert nå nettopp

Dette på grunn av undertrykkelsen av den muslimske minoriteten uigurene, melder nyhetskanalen Bloomberg. Importforbudet skal øke presset på Kina for å hindre tvangsarbeid.

USA hevder at Kina holder mer enn én million uigurer og andre etniske og religiøse minoriteter i interneringsleirer. Det kinesiske utenriksdepartementet avviser anklagene.

Menneskerettsgrupper og utenlandske eksperter har beskyldt Kina for omfattende overgrep mot den muslimske minoritetsgruppen uigurene i Xinjiang-provinsen.

– En form for moderne slaveri

«Tvangsarbeid er en form for moderne slaveri». «Made in China indikerer ikke bare varens opprinnelsesland. Det er en advarsel», sa Kenneth Cuccinelli til journalister onsdag. Han er en av toppene i det amerikanske departementet for innlandssikkerhet.

Forskjellige forbruksvarer vil bli holdt tilbake i amerikanske havner. Inkludert er tekstiler, tomater på boks og tomatsaus.

Også produkter som er laget i andre land, men bruker bomull og tomater fra Xinjiang-regionen, vil bli stoppet.

I desember publiserte det USA-baserte Center for Global Policy en rapport basert på kinesiske regjeringsdokumenter. I rapporten fremkommer det at flere hundre tusen uigurer ble tvunget til å plukke bomull for hånd. Det var statspålagt tvangsarbeid fra kinesiske myndigheter.

Bomull fra Xinjiang utgjør ca 85 prosent av Kinas produksjon og 20 prosent av verdensproduksjonen.

Britene innførte sanksjoner i går for å fjerne tvangsarbeid i Xinjiang-provinsen fra britiske forsyningslinjer.