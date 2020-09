Skogbrannene i USA har satt fyr på debatten om klimaendringer

– Bare kom til California. Se det med dine egne øyne, sier guvernør Gavin Newsom. Trump står hardnakket på sitt.

Brannfolk kjemper mot flammene i Plumas National Forest i California. Noah Berger /AP/NTB scanpix

Nå nettopp

De kraftige skogbrannene som har herjet i California, Oregon og Washington i over tre uker, har krevd et titall menneskeliv.

Seks av årets skogbranner er blant de 20 største i California i moderne historie, følge LA Times. I tillegg slås varmerekorder både ved kysten og i ørkenen. Millioner lider som følge av forurensing og røyk fra brannene. Alt dette har satt fyr på debatten om klimaendringer og global oppvarming.

Det er ingen tvil om at brannene skyldes klimaendringer, mener Californias guvernør, demokraten Gavin Newsom.

– Bare kom til California. Se det med dine egne øyne, sier han til BBC.

Røyken ligger tykk over Pasadena i California. John Antczak/AP/NTB

Støttes av klimaforskere

Guvernøren får støtte av flere amerikanske klimaforskere.

– Sommertemperaturene i California har steget med 2,5 grader siden 70-tallet, sier Zeke Hausfather til LA Times.

Han er klimaforsker ved the Breakthrough Institute i Oakland.

Meteorolog John Lindsey sier til avisen at amerikanere flest i de rammede områdene nå ikke er i tvil om at klimaendringene er menneskeskapte.

– Dårlig skogsforvaltning

President Donald Trump mener de kraftige skogbrannene skyldes dårlig skogsforvaltning alene. Tørre trær og løv fungerer som bensin på bålet, hevder han ifølge The New York Times.

Han benekter at klimaendringer har noe med brannene å gjøre.

– Det kommer til å bli kaldere. Bare vent og se, sier presidenten.

Donald Trump holdt pressebriefing om skogbrannene i McClellan Park i California. Jonathan Ernst/Reuters/NTB

Påstandene har fått både politikere i de rammede områdene og demokratenes presidentkandidat Joe Biden til å reagere sterkt.

Californias guvernør Gavin Newson vedgår at skogene må vedlikeholdes bedre, men understreker at klimaendringene er en tydelig forverrende faktor. Biden på sin side kalte Trump en «klima-ildspåsetter» etter at presidenten avfeiet forskningen på klimaendringer.

– Brannene rammer feil stater

– Tragedien er at USA er i ferd med å bli håpløst polarisert, sier Espen Moe, professor i statsvitenskap ved NTNU.

Han tror ikke skogbrannene vil føre til en endring i amerikansk klimapolitikk så lenge republikanerne har presidenten og flertall i senatet. Problemet er at brannene rammer feil stater, mener han.

– Kjernevelgerne til Trump bryr seg overhodet ikke. De ser på brannene som enda et bevis på at demokratiske stater er skakkjørte, forklarer Moe.

Moe understreker at det er en flik av sannhet i det Trump sier, at skogene er vanskjøttet.

Det forsøker politikerne nå å gjøre noe med.

Skogen er blitt tettere. Her: Limekiln State Park i Big Sur, California. Nic Coury/AP/NTB

– Eksistensiell klimakrise

I august kunngjorde California-guvernøren at det er inngått en avtale med sentrale myndigheter om å bruke 1 million dollar på å redusere risikoen for brann i et større område. Den typen vitenskapsbasert skogbruk vil tjene både økosystemet og økonomien, ifølge avtalen.

Men guvernør Newsom mener mer må gjøres. Han annonserte nylig at hans administrasjon vil jobbe for å fremskynde arbeidet med overgangen til fornybar energi.

– California står midt i en eksistensiell klimakrise. Klimaendringene skjer fortere enn noen hadde trodd, sier han.

Professor Espen Moe tror at dersom valget går demokratenes vei, kan det bli tempo i overgangen fra fossil brensel til fornybare energikilder. Men det avhenger blant annet av hvordan det går i senatsvalget.

– Internasjonalt klimasamarbeid vil igjen kunne komme på agendaen, sier han.