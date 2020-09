Ginsburgs død kan utløse et politisk bikkjeslagsmål i valgkampinnspurten

NEW YORK/WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Senatsleder Mitch McConnell vil forsøke å få nominert en erstatter for Ruth Bader Ginsburg før en ny president er blitt tatt i ed. Det er det motsatte av hva høyesterettsdommeren ba om på dødsleiet.

Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, sier Senatet vil stemme over en eventuell kandidat nominert av president Donald Trump til å ta over plassen til Ruth Bader Ginsburg i USAs høyesterett. Ginsburg døde fredag, 87 år gammel. Jacquelyn Martin / AP / NTB

19. sep. 2020 03:15 Sist oppdatert nå nettopp

«Mitt brennende ønske er at jeg ikke blir erstattet før en ny president blir tatt i ed».

Det sa Ginsburg i en kunngjøring til barnebarnet tidligere denne uken, ifølge NPR.

Det er langt fra sikkert at hun får det som hun vil. Kort tid etter Ginsburgs død gjorde Mitch McConnell, Sentatets republikanske flertallsleder, det klart at han vil avholde en avstemning over Trumps forslag til en erstatter.

Ny dommer før året er ute?

Siden er det under to måneder igjen til valget, tror de færreste analytikere at Trump vil rekke å få en høyesterettsdommer godkjent i Senatet før valgdagen. Dette er normalt en omfattende prosess. Derimot er det mer overkommelig å få nominert og godkjent en ny dommer før nyttår.

Det republikanske partiet har flertall i dagens senat, men demokratene håper å vriste det fra dem på valgdagen 3. november. Det nye overtar imidlertid ikke før til neste år.

Dermed kan det være duket for et politisk bikkjeslagsmål uten sidestykke de neste tre måndene.

Stor politisk makt

Donald Trump har allerede utnevnt to høyesterettsdommere i sin presidentperiode, og domstolen har nå et konservativt 5–4-flertall.

Det har imidlertid ikke ført til noen omveltende politiske endringer ennå. Årsaken er at rettens leder John Roberts i stridssaker i blant danner flertall sammen med de liberale dommerne.

Får Trump utpeke en tredje dommer, vil maktbalansen forskyves. Siden de fleste konservative dommerne er forholdsvis unge og dommerne sitter til de dør, kan dette få betydning for USAs politiske landskap i tiår fremover.

USAs høyesterett har enorm politisk makt og tar stilling til omstridte saker om våpenlover, abort, dødsstraff, likestilling og diskriminering av utsatte grupper. For aktivister på USAs høyreside er det store håpet å få fjernet retten til selvbestemt abort. Den ble fastslått i dommen Roe v. Wade i 1973.