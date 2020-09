Biden har ett svært viktig våpen i sin valgkamp. Trump refses fordi han ikke klarer å unngå å hjelpe til.

Joe Bidens valgkampstab og president Donald Trump har én ting til felles. De liker begge å snakke om Donald Trump.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden drev mandag valgkamp i Lancaster i Pennsylvania. Velgerne i staten er imidlertid mer motivert av motstand mot Donald Trump enn entusiasme for Biden. Kevin Lamarque, Reuters/NTB scanpix

Onsdag fikk USAs president Donald Trump en bredside på lederplass i den konservative avisen The Wall Street Journal. Avisens lederskribent sår tvil om Trump er i stand til å gjøre comeback og hente inn Bidens ledelse hvis valget blir en folkeavstemning om Trump selv.

Strateger i begge partier argumenterer med det samme. De mener presidenten virker ute av stand til ikke alltid å sette seg selv i sentrum for enhver sak.

– Hvis valget koker ned til en konkurranse om personlighet, vil Trump tape, mener The Wall Street Journal og viser til at millioner av presidentens egne velgere misliker oppførselen hans.

«Tårn av babbel»

Avisen peker på en pressekonferanse mandag der Trump skulle få økonomien på dagsordenen etter positive august-tall for arbeidsplasser. I stedet ramlet han utpå med knippe emner lederskribenten beskriver som et «underholdende tårn av babbel».

– Ingen annen president har gjort det jeg har gjort, sa Trump blant mye annet mandag.

The Wall Street Journal mener Trump heller bør snakke om sakene enn å oppfylle demokratenes håp om at han snakker mest om seg selv.

USAs president Donald Trump holdt natt til onsdag norsk tid valgmøte for noen tusener tilhengere i Nord-Carolina, en av vippestatene som kan avgjøre valget. Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

– For mye ego

På demokratisk side har strategene og valgkampmedarbeiderne ikke noe imot at valget blir en folkeavstemning om presidenten.

– Hvis han hadde noe vett, ville han ikke stå i veien for seg selv. Men han har for mye ego til å gå ut av rampelyset og i stedet la de grelle lyskasterne skinne på motstanderen, mener Brad Bannon.

Bannon utfører meningsmålinger for demokratiske politikere. Han argumenterer i et innlegg i den politiske hovedstadsavisen The Hill med at Trump skaper trøbbel for seg selv hver gang han snakker eller tvitrer.

– Hans eneste håp for en seier er å få valget til å handle om hvorvidt Biden er skikket for landets høyeste embete. Men Trumps selvopptatthet gjør det umulig for ham å fokusere på noe annet enn seg selv, mener demokrat-rådgiveren.

– Har vinnersakene

Demokratene og The Wall Street Journal er ikke alene. Scott Jennings, en republikansk PR-rådgiver, hadde nylig lignende tanker i et innlegg i USA Today: «Biden vil ha en folkeavstemning om personen Trump. Det er fordi Trump har bedre saker enn ham.»

Jennings, som ønsker at presidenten skal bli gjenvalgt, la likevel ikke fingrene mellom i omtalen av personen Trump: «Helt objektivt gir president Donald Trump deg all grunn til å tro at han ikke er et godt menneske», skriver Jennings.

Han viser til måten mennesker i Trumps privatliv er blitt behandlet på, de mange rundt ham som ender for domstolene, uforskammede bemerkninger og omfavnelse av konspirasjonsteorier.

Derimot, mener Jennings, sitter Trump på vinnersakene. Han nevner skattekutt, konservative dommere, anti-abortpolitikk, færre reguleringer, Midtøsten-politikken og at Trump utfordrer Kina.

En av tilhørerne på Donald Trumps valgmøte i Nord-Carolina natt til onsdag hadde på seg en T-skjorte med kandidatens ansikt. Jonathan Ernst, Reuters/NTB scanpix

Ikke stor begeistring

Meningsmålingene kan tyde på at det finnes poenger i noe av kritikken.

Bidens solide ledelse ser nemlig ikke ut til å bygge på begeistring for kandidaten. Quinnipiac University Poll kom nylig med målinger fra de viktige vippestatene Florida og Pennsylvania.

I Florida var det jevnt med 58–45 i Bidens favør. I Pennsylvania har Biden en markant ledelse med 52–44. Biden-velgerne ble imidlertid også spurt om hvorfor de støttet ham. De fikk tre alternativer: Fordi de liker Biden, fordi han er partiets kandidat eller fordi de er imot Trump.

Bare en av fire eller en av fem stemmer Biden fordi de liker ham. Nesten to av tre i disse statene stemmer Biden fordi de er motstandere av Trump.