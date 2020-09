17 land setter i gang OSSE-granskning i Hviterussland – Norge er med

Norge er blant landene som har aktivert OSSEs såkalte Moskva-mekanisme, som baner vei for granskning av mulige menneskerettighetsbrudd i Hviterussland.

Hviterusslands president Alexander Lukasjenkos regime skal granske av OSSE. TUT.by via AP / NTB

NTB-DPA

6 minutter siden

Gruppen på 17 land i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa aktiverte mekanismen på et møte i Wien i Østerrike. Storbritannia, Frankrike og USA er i tillegg til Norge blant landene som gikk inn for granskingen, skriver Reuters.

OSSE har tidligere tilbudt seg å megle mellom regjeringen og opposisjonen i Hviterussland, noe som har blitt avvist av myndighetene i landet.

I en uttalelse fastslår OSSE-landene at myndighetene i Hviterussland på systematisk vis har gått etter dem som ville gå i dialog og heller fortsatt å slå voldelig ned på protestene.

Forrige gang den såkalte Moskva-mekanismen ble aktivert, var i 2018 da mulige menneskerettighetsbrudd i Tsjetsjenia ble gransket.

Minst 7.000 demonstranter har blitt pågrepet i forbindelse med de store demonstrasjonene i Hviterussland etter det omstridte valget 9. august.

