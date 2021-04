Netflix-dokumentaren Seaspiracy har utløst en bitter debatt mellom inuitter og veganere

Inuitter er blant Canadas fattigste. Selfangstmotstand kan ta fra dem levebrødet.

Den populære og kontroversielle Netflix-dokumentaren «Seaspiracy» skaper ny debatt om selfangst i Canada. Inuittene mener et forbud vil presse befolkningen ut i ytterligere fattigdom. Foto: Andrew Vaughan/The Canadian Press/NTB

25. apr. 2021 12:39 Sist oppdatert nå nettopp

Nunavut er den nordligste delen av Canada. Her lever over halvparten av landets inuitter. Et goldt landskap med bratte fjell, sletter med lyng og titalls ubebodde øyer.

Men ikke alt er idyll.