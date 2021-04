Siste: Ubåten funnet på 850 meters dyp. Også funnet bønnematter og vrakrester.

Bønnematter fra den savnede ubåten er blant gjenstandene som nå er funnet. I tillegg har indonesiske letemannskaper funnet vrakrester.

Mannskaper på et sykehusskip fra indonesisk marine forbereder seg lørdag på å søke etter ubåten KRI Nanggala som forsvant mens de deltok på en treningsøvelse utenfor Bali og Java. Foto: Achmad Ibrahim / AP

Marinen erklærer nå at det ikke lenger er håp om å finne overlevende, melder AP.

Letemannskapene har nå funnet vrakrester og gjenstander som de tror kommer fra den indonesiske ubåten. Det skal være snakk om seks vrakbiter.

Det bekrefter Yudo Margono, stabssjef i den indonesisske marinen.

– Med de autentiske bevisene vi har funnet, og som vi antar er fra ubåten, har vi nå beveget oss over i en fase der vi snakker om at ubåten er sunket, ikke savnet, sier Margono.

Ubåten ble funnet på 850 meters dyp. Den kan gå ned til 500 meter, og ble lokalisert ved hjelp av skanning.

Det er for tidlig å si noe om tilstanden til personene ombord, melder nyhetsbyrået Reuters.

Men håpet svinner for å finne de 53 personene ombord i ubåten som har vært savnet siden onsdag, i live.

Oksygenforsyningen ombord var beregnet til å kunne vare til tidlig lørdag, norsk tid.

Indonesiske søketeam identifiserte lørdag morgen et område der de antok at den savnede ubåten med 53 personer om bord kunne være. Området ligger rundt fire mil nord for Bali. Det melder CNN.

Et marinefartøy skal ha oppdaget et objekt med "sterk magnetisk resonans" på en dybde på 50 til 100 meter. Det skal være oppdaget olje på vannoverflaten, i tillegg til en gjenstand som trolig skal tilhøre ubåten, ifølge Achmad Riad, sjefen for den indonesiske marinens informasjonsenhet, melder CNN.

Marinen har tidligere opplyst at mannskapet trolig bare hadde oksygen nok frem til fredag kveld norsk tid.

Et bilde fra 2014 av den indonesiske ubåten som er savnet 96 kilometer fra Bali. Foto: Eric Ireng / AP/ NTB

Full leteaksjon varslet

Lørdag er det ventet redningsskip fra Singapore og Malaysia. Fredag deltok to australske krigsskip. De siste dagene har en rekke båter, deriblant et indonesisk krigsskip, en ubåt og en rekke båter fra indonesisk marine, deltatt i søket, ifølge nyhetsbyrået AP.

Nesten 30 fartøyer deltok torsdag både over og under havoverflaten.

USA har sendt luftfartøy for å bistå i søket. Det melder det amerikanske forsvarsdepartementet på Twitter, uten å utdype hva slags fartøy. Indonesia har en avtale med flere land, deriblant USA, om å bistå i nødssituasjoner med ubåter.

Et fly fra indonesisk marine leter lørdag etter ubåten KRI Nanggala som forsvant på onsdag over Balihavet, Indonesia. Oksygentilførselen til de 53 besetningsmedlemmene i den indonesiske ubåten antas å ha gått tom tidlig på lørdag. Foto: Eric Ireng / AP

Mannskapet i den tyskproduserte ubåten av typen KRI Nanggala-402, deltok i en øvelse onsdag, da de plutselig ikke lenger ga lyd fra seg.

Kan skyldes elektrisk feil

Eksperter har fryktet at ubåten ligger for dypt for å bli reddet. Fartøyet, som skal være over 40 år gammelt, er bare ment for en dybde på maks 500 meter. Ubåtforskere i Australia har uttalt at ubåten kan ligge for dypt til å utføre en redningsaksjon, selv om man skulle lokalisere den. Indonesia ber folk be for mannskapet og sier de gjør alt de kan for å redde alle.

Det eneste man har sett og hørt fra ubåten, er oljesøl i havområdet der de de forsvant. Det tolker marinen som enten en skade på ubåten eller at mannskapet prøver å lette på vekten eller sende et signal, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Marinen har tidligere sagt at de tror den kan ligge på 700 meters dyp, men også at de har sett et ukjent objekt på 50 til 100 meters dybde.

Hæren tror ubåtens drivstofftank kan ha blitt ødelagt av vanntrykket. En elektrisk feil i anlegget kan ha gjort at ubåten ikke klarte å returnere til overflaten da den kom ut av kontroll. Det skriver AP.

Marinen hevder likevel torsdag at den tyskproduserte ubåten fungerte godt og var «klar for kamp».

Et amerikansk fly står klart for leteaksjon på Ngurah Rai International Airport lørdag. Foto: Eric Ireng / AP

Et indonesisk militærfartøy (bak) på vei for å delta i redningsaksjonen. Foto: AP / NTB

Et hardt slag

Blant de 53 personene i besetningen var en kommandør og tre skyttere, opplyser den indonesiske regjeringen.

Dette er første gang det skjer en slik hendelse med ubåter i området. Indonesia har kun fem aktive ubåter i en flåte på 12.

At denne ubåten tilsynelatende viser svakheter, er dermed et hardt slag for Indonesia i en tid der Kina representerer en stadig større trussel. Det hevder Natalie Sambhi, som forsker på militær aktivitet i Sørøst-Asia, til Al Jazeera.