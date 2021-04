Navalnyj vil avslutte sultestreiken

Den fengslede Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj sier han vil avslutte sultestreiken han har gjennomført i drøyt fire uker.

En plakat med ansiktet til Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj holdes opp under en demonstrasjon i Berlin. Foto: Markus Schreiber / AP / NTB

NTB-AFP

23. apr. 2021 13:59 Sist oppdatert nå nettopp

Det har vært omfattende demonstrasjoner til støtte for Aleksej Navalnyj rundt om i Russland denne uken, som her like ved Den røde plass i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP/ NTB

I en uttalelse på Instagram viser Navalnyj til at helsetilstanden hans er forverret, og at han har fått beskjed fra legene om at det snart ikke vil være noen igjen å behandle.

Derfor vil han gradvis trappe ned sultestreiken. Det vil ta opp til 24 dager å gradvis avslutte den, skriver Navalnyj.

Opposisjonspolitikeren skriver videre at han har oppnådd det han ville med sultestreiken, som nå er inne i sin fjerde uke. Han takker sine støttespillere for støtten han har fått, blant annet gjennom flere store demonstrasjoner rundt om i Russland.

– Venner, hjertet mitt er fullt av kjærlighet og takknemlighet til dere. Jeg trekker ikke kravet om å få nødvendig legetilgang, men med tanke på framgangen vi har hatt og alle omstendighetene, vil jeg begynne å gå ut av sultestreiken, skriver Navalnyj.

Internasjonal bekymring

Han har sittet fengslet siden han vendte tilbake til Russland etter å ha fått behandling i Tyskland for det han og vestlige myndigheter mener var et attentatforsøk.

Navalnyj selv mener han har beviser for at det var den russiske sikkerhetstjenesten FSB som sto bak giftangrepet som nesten kostet ham livet.

Vestlige myndigheter krever at Navalnyj får tilgang til uavhengig legehjelp, og fire eksperter fra FN ber om at han evakueres fra fengselet han sitter i ettersom de mener det er stor fare for hans liv.

– Vi er dypt bekymret over at Navalnyj sitter fengslet i forhold som kan beløpe seg til tortur eller ondsinnet, inhuman eller nedverdigende behandling eller straff, i en anstalt som angivelig ikke står til internasjonale standarder, sa fire menneskerettseksperter, som ikke uttalte seg på vegne av FN, tidligere i uken.

– Gjengjeldelse

Videre knyttet de rettssaken mot Navalnyj og tidligere angrep mot ham, inkludert giftangrepet i Sibir i fjor, sammen med et gjennomgående mønster av «gjengjeldelse mot ham for hans kritikk av den russiske regjeringen».

Den 44 år gamle regimekritikeren overlevde så vidt et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor. I februar ble han fengslet i forbindelse med en eldre sak, og 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager.

Det har vært landsomfattende demonstrasjoner til støtte for ham denne uken.