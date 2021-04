Endringene er radikale, men velgerne ser på ham som moderat. – Kjedsommelighet er Bidens superkraft

NEW YORK (Aftenposten): Hundre dager inn i presidentskapet sliter republikanerne med å finne effektive måter å angripe Joe Biden på.

– Huset sto i brann. Vi måtte handle, sa Joe Biden om situasjonen i USA da han tok over som president. Foto: Melina Mara, REUTERS/NTB

Én ting er klart etter Joe Bidens første hundre dager: Han er villig til å bruke penger. Enormt mye penger.

I sin første årlige tale til Kongressen onsdag forsøkte han å forklare det amerikanske folk hvorfor en «epokegjørende investering» i USA er nødvendig.

– Vi er i konkurranse med Kina og andre land om å vinne det 21. århundret. Vi står ved et stort brytningspunkt i historien, sa Biden.

Den nye presidenten vil ha en betydelig utvidelse av statens rolle i økonomien.

En koronavirusredningspakke på 1900 milliarder dollar er allerede blitt vedtatt. Den var omtrent dobbelt så stor som den Barack Obama fikk gjennom under finanskrisen, justert for inflasjon.

Biden kjemper også for å få igjennom en gigantisk infrastrukturpakke på 2300 milliarder dollar. I tillegg til å ruste opp broer, veier og flyplasser skal pakken bidra til å senke USAs klimautslipp gjennom investeringer i fornybar energi og hundretusenvis av ladestasjoner for elbiler.

Onsdag presenterte han en tredje lovpakke, The American Families Plan, som blant annet øker overføringene til barnehager, skoler og lokale høyskoler kraftig. Den innfører også nye velferdsordninger for familier. Prisen på den er 1800 milliarder.

Samlet har forslagene en kostnad på over 6000 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 50.000 milliarder norske kroner eller nær fem norske oljefond.

Trump ble ikke nevnt

Biden nevnte ikke forgjengerens navn en eneste gang under onsdagens tale. Det gjorde han heller ikke da han ble tatt i ed 20. januar.

Et ord Biden derimot har forelsket seg i er «jobs». Presidenten nevnte onsdag «jobber» hele 43 ganger.

Fakta Bidens første hundre dager i tall 2,67 millioner – snittet på antall vaksiner som er satt pr. dag den siste uken. Da Biden ble innsatt, var tallet 1,5 millioner. 4380 – antall koronarelaterte dødsfall den dagen Biden ble president, 20. januar. 677 – antall koronarelaterte dødsfall i snitt pr. dag den siste syvdagersperioden. Alt i alt har 569.000 smittede amerikanere dødd under pandemien. 1900 milliarder dollar – summen på den gjeldsfinansierte koronaviruspakken som skal bidra til massevaksinasjon og gjenopprette 8,4 millioner tapte arbeidsplasser. 1,38 millioner – antall nye arbeidsplasser fra Biden ble president til slutten av mars. 161 millioner sjekker med krisehjelp er sendt til amerikanere, nesten like mange som under Donald Trump, til tross for at reglene for støtte er skjerpet. 18.890 – antall barn som krysset grensen fra Mexico alene i mars, det høyeste siden registreringen startet i 2009. 40 – antall presidentordrer undertegnet av Biden. Mange av presidentordrene har slått en strek over ordrer undertegnet av Trump. 10 – antall massedrap der fire eller flere er drept i USA, gjerningspersonen ikke medregnet. 2500–3500 – antallet amerikanske soldater i Afghanistan. Biden har lovet full tilbaketrekningen innen 11. september. 50–52 prosent – så mye har Biden lovet å redusere USAs utslipp av skadelige klimagasser med innen 2030. 28-prosentraten på selskapsskatt foreslått av Biden, en økning fra 21 prosent som ble innført under Trump i 2017. Kilde: AP, NTB Vis mer

Det er en bevisst strategi. Biden selger de store investeringene som en måte å skape nye og godt betalte jobber på.

– Altfor lenge har vi glemt å bruke det viktigste ordet om klimakrisen: Jobber. Jobber. Jobber, sa Biden.

Sammenlignes med FDR

Kommentatorer har sammenlignet Biden med Franklin D. Roosevelt (FDR) og andre presidenter som transformerte det amerikanske samfunnet.

Roosevelt ledet USA ut av Den store depresjonen på 1930-tallet og bygget sentrale deler av den moderne velferdsstaten.

– Du skal lete lenge etter en president siden Roosevelt som har hatt mer betydningsfulle første hundre dager enn Biden, sier Sidney Milkis, presidenthistoriker ved University of Virginia, til magasinet Foreign Policy.

Bidens første tale til Kongressen skilte seg markant fra den forgjengeren holdt i fjor. Koronapandemien og sikkerhetssituasjonen gjorde at salen var glissen. Kun 200 personer fikk slippe inn. Foto: Melina Mara, Reuters/NTB

Jonathain Chait, kommentator i New York Magazine, slår fast at «Bidens første hundre dager omformet Amerika».

Politikere på høyresiden liker ikke det de er vitne til.

– Det ser ut som Biden har bestemt seg for at presidentskapet skal være stort, transformerende og partipolitisk, sier senator Lindsey Graham til Washington Post.

«Sosialistiske drømmer»

Republikanerne anklager Biden for å snakke mye om samarbeid, men for å vise liten kompromissvilje i praksis.

Koronaviruspakken ble vedtatt uten en eneste republikansk stemme. Det samme kan skje med de andre lovpakkene Biden vil ha gjennom.

Mens koronaredningspakken ble finansiert ved å ta opp ny gjeld, skal de to nye lovpakkene etter planen finansieres ved å skattlegge selskaper og de rikeste amerikanerne hardere – blant annet ved delvis å reversere Trumps skattereform.

Det får mange republikanere til å se rødt. Senator Tim Scott fra Sør-Carolina sto for partiets formelle tilsvar til Bidens tale og advarte mot demokratenes «sosialistiske drømmer».

Han beskyldte Biden for å forsøke å få vedtatt en smørbrødliste med demokratiske hjertesaker fordekt som infrastrukturreform.

– Biden lovet å samle landet og å senke temperaturen. Men etter tre måneder har partiet og presidenten brakt oss lenger og lenger unna hverandre, sa Scott.

Mer moderat enn Obama

Ikke bare republikanere er kritiske til det Biden holder på med. Larry Summers, tidligere finansminister under Bill Clinton og rådgiver for Barack Obama, har advart om at Biden tar altfor hardt i med pengebruken.

– Dette er den minst ansvarlige økonomiske politikken vi har hatt i USA på 40 år, sa han til Bloomberg i mars.

Paradokset er at velgerne ser på Biden som mindre radikal og venstreorientert enn Obama. Det viser meningsmålinger gjennomført av TV-kanalen NBC.

Hundre dager ut i Obamas presidentskap anså 59 prosent av velgerne Obama som «liberal» – et ord som i amerikansk politikk brukes om venstresiden.

44 prosent sier det samme om Biden. Flertallet av velgere mener han enten er moderat, konservativ eller svarer at de ikke vet.

Bestefar Biden

Dette imaget kan være en fordel for Biden når han skal få demokrater fra mer konservative distrikter til å stemme for politikken sin.

Det skaper også hodebry for republikanerne. Flere erkjenner at de ikke har funnet effektive måter å angripe Biden eller politikken hans på.

– Budskapet vårt er ikke alltid så skarpt som det bør være, fordi mye av det de gjør, er populært. Når du bruker penger, er du populær, sier John Thune, den nest mektigste republikaneren i Senatet til magasinet The Hill.

Han omtaler Biden som en «sympatisk person som mange av oss kjenner». Det gjør jobben enda vanskeligere.

Barack Obama var med populær i folket enn Joe Biden er etter hundre dager. Men langt flere velgere ser på Biden som moderat. Foto: Jason Reed, Reuters/NTB

Jonah Goldberg, en konservativ kommentator, mener at omveltende politiske agendaer er vanskelige å selge hvis du er åpen om hva du holder på med.

– Biden har funnet en bedre oppskrift: Dytt frem en nokså radikal agenda mens du ter deg som en bestefar, skriver Goldberg.

Han slår fast at «kjedsommelighet er Bidens superkraft».

– Kjedelig som tørkende maling

Chait i New York Magazine peker på at Biden knapt har skapt en eneste kontrovers siden han tok over.

– Republikanere kan ikke stoppe ham fordi han kjeder dem til døde, skriver Chait.

Senator Ted Cruz er kommet til en lignende konklusjon.

– Bidens beslutning om å være så kjedelig som tørkende maling er en maske han bruker for å dekke over sin radikale politiske agenda, har han skrevet på Twitter.

Fakta Bidens styrker og svakheter Bidens sterkeste kort er håndteringen av koronaviruset. 66 prosent mener han gjør en god jobb med pandemien, ifølge en fersk måling byrået SSRS har gjort for CNN. 54 prosent er fornøyd med håndteringen av miljøpolitikken og rasemotsetninger, mens 51 prosent er fornøyd med måten Biden styrer økonomien på. Innvandring og våpenpolitikk er Bidens svakeste punkter. Henholdsvis 41 og 40 prosent er fornøyde med presidentens håndtering av dette feltet. En årsak til misnøyen i innvandringspolitikken er den kraftige økningen i tallet på migranter som ankommer grensen mellom USA og Mexico, og opphopningen av mindreårige i mottakssentre. Vis mer

Foreløpig ser det ut som Bidens fremgangsmåte fungerer. Forslagene hans er populære, og rundt 54 prosent av amerikanerne mener han gjør en god jobb. Det viser et snitt av målinger satt sammen av nettstedet FiveThirtyEight.

Til tross for at oppslutningen er relativt lav, historisk sett, regner mange eksperter det som tilfredsstillende. Årsaken er den sterke partipolitiske polariseringen i dagens USA. Den gjør at ingen presidenter kan forvente å ha støtte fra 70 til 80 prosent av velgerne når de tar over, slik de ofte hadde i tiårene etter andre verdenskrig.

Fornøyd med talen

Kun et fåtall av republikanere er fornøyd med Biden, men han gjør det relativt godt blant uavhengige og svært godt blant demokrater.

Det gjør at oppslutningen hans samlet sett er langt høyere enn forgjengeren hadde på samme tid. Ikke på noe tidspunkt i presidentperioden hadde Trump et flertall av amerikanere i ryggen, viser tallene fra FiveThirtyEight.

Joe Biden har vind i seilene. Økonomien er ventet å vokse kraftig i 2021, og 43 prosent av amerikanere har fått minst én vaksinedose. Foto: Evan Vucci, NTB/AP

– Jeg tror denne talen ble godt likt av amerikanere flest. Du får mye greier for 4000 milliarder dollar, sa Fox News-programleder Chris Wallace etter onsdagens tale.

Meningsmålinger utført blant dem som så talen, bekrefter bildet. 85 prosent svarte at de likte talen. 78 prosent sa at talen gjorde at de følte seg optimistiske på USAs vegne.

At det verste nå er over, var også et sentralt budskap hos Biden. Presidenten slo fast at landet er på vei ut av pandemien og den økonomiske krisen, og at demokratiet har bestått.

– USA er klar til avgang. Vi jobber igjen, vi drømmer igjen, vi utforsker igjen, og vi leder verden igjen, sa han.

