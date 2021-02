Da moren ble kidnappet, nektet hun å forhandle med gisseltagerne. Nå skal «trøbbeldamen» lede Verdens handelsorganisasjon.

Hvite menn har tapt enda en maktposisjon. Nigerianske Ngozi Okonjo-Iweala er den nye sjefen i Verdens handelsorganisasjon.

Ngozi Okonjo-Iweala sier at de afrikanske draktene hun alltid bruker, er praktiske og koster en brøkdel av vestlige klær. Foto: Lucas Jackson, Reuters/NTB

17. feb. 2021 08:34 Sist oppdatert nå nettopp

Da Ngozi Okonjo-Iweala ble finansminister i Nigeria i 2003, fikk hun raskt kallenavnet Okonjo-Wahala, fortalte hun The Guardian. Det kan oversettes med «trøbbeldamen», eller «kvinnen som gir deg helvete».

Som finansminister prioriterte hun å reforhandle Nigerias enorme statsgjeld og å bekjempe korrupsjonen i landet. Det siste er som en søknad om å få mektige fiender. I 2012 ble den 82 år gamle moren hennes kidnappet. Gisseltagerne krevde at finansministeren skulle gå av.

Hun nektet å forhandle med dem. Det må ha gjort inntrykk. Moren ble satt fri etter noen dager. Trøbbeldamen sier at hun ikke betalte eller ga andre innrømmelser.

Fakta Ngozi Okonjo-Iweala Født i Nigeria i 1954.

Utdannet som økonom i USA. Jobbet 25 år i Verdensbanken og avanserte til nestleder.

Finansminister i Nigeria fra 2003 til 2006 og fra 2011 til 2015. En kort periode som utenriksminister i 2006.

Har både amerikansk og nigeriansk statsborgerskap.

Hun er gift med en nevrokirurg og har fire barn. Forfatteren Uzodinma Iweala er en av sønnene. Vis mer

Som finansminister jobbet Ngozi Okonjo-Iweala med utviklingspolitikk for hele Afrika og fikk støtte av kjendiser som Bono og Bob Geldof. Foto: Fabrizio Bensch, Reuters/NTB

Får nye utfordringer

Den nye sjefen for WTO får en vanskelig hverdag fremover. Hun overtar ansvaret for en organisasjon som på mange måter er blitt spilt ut over sidelinjen. I 2001 begynte arbeidet med regler som skulle sørge for at også verdens fattige land fikk nytte av globaliseringen.

Organisasjonens oppgave kan oppsummeres med at den skal legge til rette for verdenshandelen. Til det trengs klare regler alle land ser seg tjent med å følge. Og om det oppstår konflikter, må man ha en mekanisme for å løse tvister.

Men etter toppmøtet i Qatar høsten 2001 har mye gått motsatt vei av det WTO ønsker. Skepsisen til globaliseringen har økt i mange deler av verden. Mange land har sett seg tjent med å inngå tosidige handelsavtaler, i stedet for de store og tungrodde globale avtalene.

I år er det 20 år siden Kina ble medlem i WTO. Siden er verdenshandelen blitt endret, med Kinas stadig voksende rolle. Det har skapt nye konflikter.

USA under Donald Trump var skeptisk til hele organisasjonen. Amerikanerne blokkerte utnevnelsen av nye dommere. Det lammet mye av arbeidet. Trump var også uttalt motstander av Okonjo-Iweala. Først da han var ute av Det hvite hus, fikk hun den nødvendige støtten.

Trumps formelle innvending var at hun har jobbet med utviklingspolitikk, ikke handel.

Fakta Hva er WTO? Verdens handelsorganisasjon ble opprettet i 1995, som en oppfølger av handelsorganisasjonen Gatt.

Hovedkvarteret ligger i Genève, og mange land (som Norge) har egne ambassadører i organisasjonen.

Oppgavene er:

Å legge til rette for verdenshandelen, gjennom et avtaleverk alle slutter seg til.

Å være en forhandlingsarena for medlemmene.

Å bidra til å løse handelskonflikter, som strid om tollsatser og andre handelshindringer. For å løse denne oppgaven har organisasjonen tvisteløsningsmekanismer og en «domstol». Vis mer

Full vårrengjøring

Den nye sjefen vet at hun får en vanskelig jobb.

– Verden trenger WTO, sa hun til tidsskriftet Time i forrige måned.

– Og WTO trenger dyptgripende endringer.

Hun tar også Trump-regjeringens kritikk av «domstolen», eller tvisteløsningen, på alvor.

– Det må ryddes opp i, slik at alle medlemslandene, store og små, stoler på systemet og ser at de kan bruke det.

Til CNN sa hun at organisasjonen hun overtar er delvis lammet.

Da hun ble født i 1954 var Nigeria fortsatt en britisk koloni. Mange av reglene som styrer internasjonal finans, er enda eldre. Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet ble til mot slutten av andre verdenskrig.

– Jeg tenker at multilateralismen har vært under angrep lenge, og at det ble kraftigere de fire siste årene. Grunnen er at disse institusjonene, som WTO, ble dannet for 76 og 77 år siden, sier den nye WTO-sjefen.

Derfor mener hun at fattige land har god grunn til å spørre om de er tilpasset oppgaven.

Kongedatter og skoleflink

Okonjo-Iweala ble født inn i en velstående familie. Faren var både professor og overhode i en lokal kongefamilie. Men hun vokste opp hos bestemor på landsbygda, mens foreldrene studerte i Europa. Som jente måtte hun hente vann og samle kvister til bål. Hun sier at hun fortsatt kan sove like bra på jordgulv som i hotellsenger.

Økonomiutdannelsen sin fikk hun ved amerikanske Harvard og Massachusetts Institute of Technology. Mesteparten av yrkeslivet har hun brukt på utviklingsprosjekter i Verdensbanken. Den karrieren ble avbrutt da hun kastet seg inn i nigeriansk politikk. Hun har vært finansminister i to omganger, og utenriksminister i en periode.

Siden har hun delt livet mellom USA og Nigeria. I 2019 fikk hun amerikansk statsborgerskap, ved siden av det nigerianske.

Vil møte motstand

Donald Trumps handelspolitikk var en utfordring for hele verdensøkonomien. Han innførte tollsatser og hindringer der han mente amerikansk næringsliv var tjent med det. President Joe Biden har lovet å gjeninnføre respekten for diplomati og internasjonale organisasjoner. Men han har også sagt at USA vil jobbe for en handelspolitikk som tjener amerikanske arbeidere.

De snart 20 årene siden toppmøtet i Qatar har også vist at det sitter langt inne å få alle de 164 medlemslandene med på en felles politikk. Det er lett for rike land å love verdens fattige et «rettferdig regelverk», men langt vanskeligere å bli enige om hvordan det skal gjøres i praksis.

Konfliktene mellom Kina, USA og EU forsvinner ikke med Trump.

Sønnen Uzodinma Iweala tror moren har det som skal til, ifølge BBC:

– Moren min er en kraftfull kvinne. Hun vet hvordan hun vil ha ting. Om du ikke gjøre som hun vil, har du et problem.