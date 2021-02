EU-ministre enige om sanksjoner mot Myanmar og Russland

EUs utenriksministre går inn for nye sanksjoner knyttet til Russlands fengsling av Aleksej Navalnyj og har vedtatt sanksjoner mot juntaen i Myanmar.

EUs utenrikssjef Josep Borrell foreslo utvidede sanksjoner mot Russland etter at han besøkte landet nylig. Foto: Yves Herman / AP / NTB

NTB-DPA-AFP

22. feb. 2021 14:08 Sist oppdatert 7 minutter siden

Ministrene hadde knapt kommet til Brussel før den formelle fordømmelsen av kuppet i Myanmar ble sendt ut. De sa også at de var klare til å innføre tiltak, og mandag kveld kom beskjeden om at EU innfører sanksjoner mot dem som sto bak kuppet. Samtidig holdes deler at bistanden til landet tilbake.

– Vi tok en politisk beslutning om å innføre sanksjoner rettet mot de militære som har ansvaret for kuppet, og deres økonomiske interesser, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell mandag kveld.

– All direkte økonomisk støtte fra vårt utviklingssystem til regjeringens reformprogrammer holdes tilbake, føyde han til.

EU er Myanmars tredje største handelspartner.

Ber om nedtrapping

I uttalelsen tidligere på dagen ba ministrene om en nedtrapping, samt at det sivile styret gjenopprettes og den nyvalgte nasjonalforsamlingen umiddelbart får tre sammen.

Uttalelsen kom etter at flere demonstranter er skutt og drept av soldater de siste dagene, men uten at det har lagt en demper på protestene. Titusener samlet seg mandag i gatene i landets største byer.

Utenriksministrene gikk mandag også inn for nye sanksjoner mot dem som er ansvarlige for pågripelsen av den russiske regimemotstanderen Aleksej Navalnyj og hans støttespillere.

Ifølge Borrell skal han utarbeide konkrete forslag til straffetiltak, som han håper kan innføres i løpet av en uke. Tiltakene kan inkludere sperring av kontoer og visumnekt for enkelte russiske tjenestemenn, ifølge kilder i EU-diplomatiet.

– Må unngå konstant konflikt

Russlands utenriksdepartement sier i en uttalelse at de er skuffet over beslutningen og kaller de varslede tiltakene mot russiske borgere for ulovlige.

Borrell sier også at ministrene er enige om at Russland er i ferd med å bli en autoritær stat, men han mener samtidig at det er viktig for EU å unngå at unionen havner i konstant konfrontasjon med Russland.

EU-ambassadør Vladimir Tsjizjov sier til den tyske avisen Die Welt at Russland er forberedt på å svare på nye sanksjoner fra EU.

Utvisninger

Russland har tidligere utvist diplomater fra Tyskland, Polen og Sverige som angivelig deltok i demonstrasjoner til støtte for Navalnyj.

Utvisningen ble kunngjort samtidig som Borrell besøkte Moskva og deltok på en pressekonferanse sammen med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Sverige sier deres diplomat kun observerte en demonstrasjon.