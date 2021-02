Kilder: EU-ministre enige om nye sanksjoner mot Russland

EUs utenriksminister er blitt enige om nye sanksjoner mot Russland etter fengslingen av regimekritikeren Aleksej Navalnyj, sier kilder i EU-diplomatiet.

EUs utenrikssjef Josep Borrell foreslo utvidede sanksjoner mot Russland etter at han besøkte landet nylig. Foto: Yves Herman / AP / NTB

NTB-DPA

22. feb. 2021 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

Vedtaket ble gjort da utenriksministrene møttes i Brussel mandag, forteller kildene.

Utenrikssjef Josep Borrell hadde varslet at han ville foreslå nye sanksjoner etter at han besøkte Russland nylig. Det var ventet at ministrene ville slutte opp om dette, selv om det er ulikt syn på sanksjoner i EU. Polen og de baltiske landene har vært blant pådriverne.

Med enighet på ministermøtet, kan EU ta fatt på jobben med å velge virkemidler og finne ut hvem som skal omfattes av sanksjonene. Det kan innebære sperring av kontoer og reiseforbud for personer som er involvert i fengslingen av Navalnyj.

Forsøkt drept med nervegift

Regimekritikeren og opposisjonspolitikeren ble fengslet umiddelbart etter at han vendte hjem til Russland i januar. Da hadde han oppholdt seg flere måneder i Tyskland, der han fikk behandling etter å ha blitt forgiftet i fjor sommer.

Flere vestlige eksperter har fastslått at han ble utsatt for den russiske nervegiften novitsjok. Russiske myndigheter avviser anklagene om at de har noe med drapsforsøket å gjøre.

EU har gjentatte ganger krevd at Navalnyj løslates.

Vil gjengjelde

Det er ventet at EU vil ta i bruk sitt nye sanksjonsverktøy for menneskerettsbrudd – ofte omtalt som EUs Magnitskij-lov etter en annen russisk korrupsjonsjeger, Sergej Magnitskij, som døde i fengsel i 2009.

Russland har truet med gjengjeldelse dersom EU innfører nye sanksjoner.

Landet er fra før ilagt sanksjoner knyttet til annekteringen av Krim og konflikten i Ukraina.

Møtte representanter

Flere av ministrene traff representanter for Navalnyj søndag.

– Vi trenger informasjon om den reelle situasjonen for dem som går imot regimet. Det er best å snakke med dem direkte, og derfor har Litauen tatt initiativ til møte med opposisjonsrepresentantene i Brussel, sa den litauiske utenriksministeren Gabrielius Landsbergis før møtet med korrupsjonsjegerens støttespillere.

Leonid Volkov, som leder Navalnyjs regional nettverk og som for tiden bor i Litauen, deltok sammen med en annen nær støttespiller, Ivan Zjdanov.