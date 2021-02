Hva skjer etter frifinnelsen? Disse tre setningene sier at saken ikke er over for Trump.

Frifinnelsen av Donald Trump var ventet. De juridiske problemene hans er likevel ikke over.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, forlater salen. Etter frifinnelsen leverte han en kraftsalve mot Donald Trump selv om han hadde stemt for å frikjenne. Foto: J. Scott Applewhite, AP/NTB

14. feb. 2021 21:59 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld frifant USAs senat Trump. 57 stemte for å felle ham. 43 stemmer var likevel nok til å frifinne ekspresidenten for å ha tilskyndet til opptøyene 6. januar.

Trump risikerer likevel fortsatt juridisk hodepine. Og de politiske følgene kan strekke seg i årevis fremover.

Kan Trump straffes i rettsvesenet?

I prinsippet kan han det. Hans partifelle Mitch McConnell ga Trump det glatte lag etter å ha stemt for frifinnelse. Han argumenterte likevel formelt for å frikjenne i riksretten. Bare en sittende president kan dømmes, mener han.

I McConnells tirade mot Trump er det tre setninger som sier noe om at trøbbelet kan fortsette.

– Vi har i dette landet et rettsvesen som behandler straffesaker. Det behandler også sivile søksmål. Tidligere presidenter er ikke immune mot å bli stilt til ansvar i noen av disse systemene, sa McConnell.

FBI har igangsatt en større etterforskning av opptøyene. Det er der likevel ikke en prioritert oppgave å granske Trump særskilt. I teorien kan Trump tiltales for «oppildning til oppstand» selv om riksretten frifant ham. Bevisbyrden vil være tyngre i en straffesak. Der må man også påvise at Trump hadde til hensikt å få tilhengere til å bryte seg inn i Kongressen.

I USAs hovedstad Washington etterlyser FBI opplysninger om oppstanden med digitale plakater på busstoppene. Foto: Kjetil Hanssen

Uansett vil navnet hans gjennomsyre sakskomplekset. Hittil er 192 kongresstormere arrestert eller siktet av FBI. Fortsatt jakter de på flere hundre.

Noen forsvarere kan godt tenkes å forsøke å stevne Trump som vitne. Så langt ser det ut som mange vil forsvare seg omtrent slik: «Jeg utførte en patriotisk plikt og gjorde som presidenten sa.»

– Hvis dette var en sammensvergelse, var Trump lederen, sier advokat Jonathan Zucker til The New York Times. Han er advokat for en av de pågrepne fra gruppen Proud Boys.

Som McConnell antydet, kan Trump også saksøkes. Personer som ble rammet av angrepet, kan gå til sak. For eksempel kan personer som ble skadet i opptøyene, kreve erstatning.

I en beslektet sak blir også en Trump-samtale gransket i Georgia. Han forsøkte forgjeves å overtale delstatens valgsjef til å omgjøre valget. Partifellen Brad Raffensperger nektet. I tillegg la han ut opptak av samtalen.

Politisk refs?

Kongressen kan vurdere å refse Trump. Dette kalles censure. Et slikt vedtak får likevel ingen konkrete følger. Det er rett og slett en formell skjennepreken. Forslaget har vært luftet, men før riksretten var det ingen voldsom interesse.

Det er usikkert om entusiasmen er større nå.

Kan han nektes å stille til valg igjen?

I riksretten er det antatt at den tiltalte først må dømmes med kvalifisert flertall. Først da kan man med vanlig flertall bestemme at den dømte ikke kan ha offentlige verv igjen. Slik sett er denne veien fremover nå stengt.

Det finnes likevel en annen variant. Etter borgerkrigen i 1860-årene kom en ny bestemmelse inn i USAs grunnlov. Med den kan man stenge adgang til offentlige verv. Det gjelder personer som har «deltatt i oppstand eller opprør mot» grunnloven. Vedtaket kan gjøres med enkelt flertall i Kongressens begge kamre.

Om morgenen 20. januar forlot Donald og Melania Trump Det hvite hus som president og førstedame. Få timer senere var de igjen privatpersoner og hjemme i Florida. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

Fremtid som politiker?

Trump rykket selv ut etter frifinnelsen. Han antydet at han fortsatt vil være engasjert i politikk. Trump kalte riksretten en «politisk heksejakt». Han brukte samme uttrykk om den første riksrettssaken. Granskningen av Russlands påvirkning av 2016-valgkampen fikk også dette stempelet.

Han sa lørdag ikke eksplisitt at han vil stille til valg igjen i 2024.

– I månedene fremover har jeg mye å dele med dere. Jeg ser frem til å fortsette vår utrolige reise sammen for amerikansk storhet for alle våre, het det i erklæringen.

Trump har vist seg som en formidabel pengeinnsamler også etter valgtapet. Fra tapet til oppstanden dro han inn omtrent 2 milliarder kroner. Disse midlene kan brukes til en ny kampanje, til innflytelse i partiet eller sluses inn i Trumps selskaper.

Partispliden

Splittelsen i Det republikanske partiet regnes som enda mer tydelig etter riksretten.

I Representantenes hus stemte ti partifeller for å tiltale Trump.

I Senatet stemte syv for å dømme ham.

I tillegg kommer de som går i rette med Trump. McConnells tale lørdag kveld bidro sterkt. Der sa han at Trump var «moralsk ansvarlig» for opptøyene. De som stormet Kongressen var «kriminelle». Påstandene om valgfusk stempler han som «ville usannheter» og «konspirasjonsteorier».

Nikki Haley, Trumps FN-ambassadør, sa fredag at Trump hadde sviktet partiet og at han aldri bør stille opp igjen. Haley antas selv å øyne et forsøk på å bli president i 2024-valget.

Mange partifeller vil få interne utfordrere allerede i 2022. De kongressmedlemmene og senatorene som ikke ble oppfattet som Trump-lojale nok, vil få rivaler fra egne rekker. John Thune, en senator fra Sør-Dakota, uttalte seg nylig kritisk til påstandene om valgfusk. Trump hadde da ennå tilgang til Twitter. Han rykket straks ut og sa at Thune trengte en utfordrer.

