Frankrike: Nær våpenhvile i Nagorno-Karabakh

Armenias statsminister Nikol Pasjinian sier han er klar til å gjenoppta fredsprosessen med Aserbajdsjan.

Armenias statsminister Nikol Pasjinian skal være innstilt på en fredsprosess med nabolandet Aserbajdsjan. Foto: Statsministerens pressekontor / AP / NTB

NTB

9. okt. 2020 12:04 Sist oppdatert 6 minutter siden

En våpenhvile mellom Armenia og Aserbajdsjan er nært forestående, mener Frankrike. Russland har invitert partene til Moskva for å forhandle.

Partene «beveger seg mot en våpenhvile» som kan komme på plass alt fredag eller lørdag. Det opplyser president Emmanuel Macrons kontor.

Høytstående diplomater fra de to landene forhandler i Moskva. Invitasjonen kom fra president Vladimir Putin.

Russland har et godt forhold til begge de tidligere sovjetrepublikkene. Men de samarbeider tettest med Armenia. Der har Russland en militærbase.

Tyrkia er Aserbajdsjans fremste støttespiller. De har sendt militære rådgivere og anklages også for våpenstøtte. Hundrevis av syriske opprørere skal også ha funnet veien til Nagorno-Karabakh med tyrkisk bistand.

Separatister

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan. Men enklaven og omkringliggende områder har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning.

I forrige måned brøt det ut harde kamper mellom de to landene. Ifølge Macron utløst av at aserbajdsjanske styrker innledet en offensiv for å gjenerobre kontroll i området.

Det har vært kamper i Nagorno-Karabakh i snart to uker. Foto: Press office of Armenian Defense Ministry PAN Photo

Armenias statsminister klar for fredsprosess

Armenias statsminister Nikol Pasjinian er villig til å gjenoppta fredsprosessen. Den har pågått i flere tiår.

Tidligere i uken sa Pasjinian at Armenia er villig til å gå med på «innrømmelser». På en betingelse: Hvis Aserbajdsjan gjør det samme. Hvilke innrømmelser han hadde i tankene, er ikke kjent.

Ber Norge engasjere seg

Den Norske Helsingforskomité frykter at konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia skal utvikle seg til å bli en regional krig. De ber norske myndigheter engasjere seg.

Gunnar Ekeløve-Slydal er konstituert generalsekretær. Han har skrevet et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Han mener terskelen for å gå til krig er lav, når forbrytelser ikke blir straffet. Han mener heller at forbrytelsene kan bli belønnet.

Han ber Norge ta initiativ til å opprette en internasjonal undersøkelseskommisjon. Gjerne under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) eller Europarådet.

