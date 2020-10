Nasa: Vellykket landing på asteroide

Nasas romfartøy har gjennomført en vellykket landing på asteroiden Bennu etter å ha sirklet rundt den i to år, opplyser den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Landingen på den lille asteroiden, som har en radius på cirka 250 meter, var vellykket. Foto: NASA / Goddard / University of Arizona / CSA / York / MDA via AP/NTB

NTB-AP-AFP

Nå nettopp

Fartøyet Osiris-Rex landet i noen sekunder på asteroiden Bennu, som ligger 330 millioner kilometer unna og er full av store steiner. Asteroiden har en radius på rundt 250 meter.

Landingen ble bekreftet av Nasa klokken 00.12 norsk tid, rundt 18 minutter etter at den faktisk skjedde. Årsaken er at det tok så lang tid å sende signalet fra romfartøyet og tilbake til jorden.

Målet med den korte landingen er å samle inn støv og stein fra bakken og returnere de små bitene av asteroiden tilbake til jorden. Det var første gang USA klarte det, og bare Japan har tidligere klart å samle inn prøver fra en asteroide.

– Jeg kan ikke tro at vi faktisk klarte det, sier sjefforsker Dante Lauretta ved University of Arizona og legger til at romfartøyet gjorde akkurat som det skulle.

Romfartøyet Osiris-Rex er på størrelse med en varebil og gjennomførte landingen på et område om lag så stort som en tennisbane i krateret Nightingale.

En arm på fartøyet forsøkte i løpet av sekunder suge til seg støv og steiner fra overflaten. Det kan ta uker før forskerne vet hvor mye, om noe, som ble samlet inn eller om det må gjøres et nytt forsøk.

De innsamlede prøvene kan tidligst være tilbake på jorden i 2023.