Flere under 40 år enn over på brasilianske intensivavdelinger

Brasil går fra vondt til verre. I mars var intensivavdelingene i landet fylt av flere pasienter under 40 år enn over.

Kirkegården Vila Formosa i São Paulo i Brasil fylles av nye gravplasser. Covid-19 behandler brasilianerne svært hardhendt. Foto: Andre Penner / AP

Nå nettopp

Når den erfarne forskeren Miguel Nicolesis legger seg om kvelden, klarer han ikke å sove. Hodet hans er fullt av tall. I tankene svirrer modeller og analyser.

Han er forsker i et land uten kontroll, en nasjon med covid-19-dødstall ingen er i nærheten av akkurat nå: Brasil.

– Det er en desperat situasjon. For å være ærlig, sover jeg ikke ordentlig, og jeg klarer heller ikke å tenke klart, sier Nicolesis til The Guardian. I artikkelen tegnes et svært dystert bilde av landet med godt over 200 millioner innbyggere. Der sier ekspresidenten Dilma Rousseff at Brasil «er i drift på et hav av sykdom og sult».

Koronatesting i favelaen i Rio de Janeiro i Brasil denne uken. Brasil ble det andre landet etter USA som mistet over 4000 mennesker på 24 timer i koronarelaterte dødsfall. Foto: Silvia Izquierdo / AP

Snart på topp av alle lister

Landets første koronadødsfall ble registrert 17. mars 2020. Ett år og én uke senere var over 300.000 mennesker døde. Lørdag ble nok et alt annet enn ønsket rundt tall oppnådd: Over 350.000 døde.

Bare USA har flere covid-19-relaterte dødsfall.

Tirsdag fortalte landets helseminister at 4195 mennesker hadde mistet livet i løpet av de 24 siste timene. Også på denne statistikken er det bare USA som har operert med et enda høyere tall. Men mens USA har fått noenlunde kontroll, tyder ikke mye på at Brasil er over det verste. Det er lite vaksiner tilgjengelig i landet, vaksineringen går tregt, helseapparatet kneler og altfor mange er syke.

– Vi kommer til å gå forbi USA i antall døde pr. dag og trolig også det totale antallet, er den mørke spådommen fra Miguel Nicolelis.

Les også Brasil er inne i sin dødeligste koronaperiode – folk synger og ber utenfor sykehus med døende koronapasienter

President Jair Bolsonaros måte å takle pandemien på er allerede beryktet. BBC skriver at 66-åringen har omtalt ordførere som har tydd til lockdown for «tyranner». Han bruker sjelden munnbind, og har sagt at han ikke vil vaksineres. Bolsonaro spøkte med at Pfizer-vaksinen kunne «gjøre mennesker om til krokodiller», og han er også sitert på at folk må slutte å sutre over situasjonen.

Dilma Rousseff, landets første kvinnelige president (2011-2016), bruker ord som «pervers» og «folkemord» (genocidal) om etterfølgeren sin i et intervju med The Guardian.

– Situasjonen er ekstremt dramatisk, fordi vi har ikke noen regjering, ikke noen forvaltning i denne krisen, sier hun.

Kistebyggerne har altfor travle dager. Her fraktes enda flere kister i byen Nova Iguaçu i delstaten Rio de Janeiro. Foto: Pilar Olivares, Reuters

Flere under 40 enn over på intensiven

Avisen G1 skrev onsdag at forskere har funnet 18 forskjellige mutasjoner i den nye og svært smittsomme virusvarianten som herjer med brasilianerne nå. Den omtales gjerne som P1.

– Det er som om disse variantene utvikler seg, sier virologen Renato Santana til G1.

Det rammer ikke bare landets eldre. I mars lå det flere covid-19-syke pasienter under 40 år enn over på intensivavdelingene på landets sykehus.

Det forteller legen Ederlon Rezende, som koordinerer et forskningsprosjekt i regi av den brasilianske foreningen for akuttmedisin.

– Tidligere var dette en gruppe som gjerne utviklet en mindre alvorlig utgave av sykdommen, og som ikke hadde behov for intensivbehandling. Økningen i denne aldersgruppen er betydelig, sier Rezende.

Les også I likhet med Brasil har India store problemer. Nå registreres over 100.000 tilfeller om dagen.

I januar tok noen frem prosjektoren og brukte boligblokken i São Paulo som «lerret». – Hvor mange dødsfall før riksrett, står det ved bildet av president Jair Bolsonaro. Foto: AMANDA PEROBELLI, REUTERS

Mange roper på en nedstengning av landet. President Bolsonaro har gjentatte ganger vendt tommelen ned for det, og gjorde det på nytt på en reise sør i landet tidligere i uken.

Da han ble konfrontert med ekspresident Rousseffs «folkemord»- sitat, svarte han ifølge The Guardian: – Jeg er blitt kalt homofob, rasist, fascist, torturist ... nå er jeg en som begår folkemord. Er det noe i Brasil jeg ikke har skylden for?