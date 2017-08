Hillary Clinton om Trump i ny bok: – Han ga meg frysninger

I sin nye bok What Happened avslører Hillary Clinton at hun måtte anstrenge seg for å ikke skrike til Donald Trump under en av debattene i valgkampen i fjor høst.

Det var under den andre presidentduellen i St. Louis den 9. oktober at Clinton sier hun følte seg spesielt ubekvem.

«Trump skygget meg så tett at jeg måtte stå imot for å ikke skrike «rygg unna ditt kryp, kom deg vekk fra meg». Jeg vet du elsker å true kvinner, men du kan ikke true meg, så rygg unna», skriver Clinton.

Nærgående kroppsspråk

Flere internasjonale medier kommenterte Trumps usedvanlige kroppsspråk under debatten. Blant annet kretset han rundt på scenen mens Clinton hadde ordet, og stilte seg på et tidspunkt tett bak henne.

«Han pustet meg bokstavelig talt i nakken. Jeg fikk frysninger i huden», skriver Clinton.

Debatten fant sted to dager etter at det nå berømte lydklippet der Trump skryter av å ha antastet kvinner ble offentliggjort. Clinton skriver at dette gjorde det ekstra ubehagelig at den republikanske kandidaten var så nærgående.

«Nå sto vi på en liten scene sammen, og uansett hvor jeg gikk fulgte han etter, stirret på meg, gjorde grimaser. Det var utrolig ukomfortabelt.», skriver hun.

Clinton forteller i boken at hun valgte å bite tennene sammen og beholde roen. Men hun innrømmer at hun lurer på hva som hadde skjedd hvis hun hadde fulgt instinktet og bedt Trump rygge unna.

«Det hadde i det minste blitt god TV av det», skriver hun.

Får selv kritikk

Clintons nye bok er langt fra den første som forteller historien om fjorårets presidentvalgkamp fra innsiden.

I april kom blant annet boken Shattered, skrevet av journalistene Jonathan Allen og Amie Parns. Her er det Clinton som får gjennomgå: ifølge The New York Times avslører journalistene at Clinton førte en passiv-aggressiv kampanje som ignorerte både advarsler og råd fra en rekke erfarne demokrater, inkludert tidligere president Bill Clinton.

Skal man tro forfatterne av boken var Clintons tafatte kampanjestrategi like avgjørende for nederlaget som det Trump-kampanjens uortodokse metoder var.