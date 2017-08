Labour presser May – vil bremse brexit

I mars 2019 skal Storbritannia ut av EU. Dét er planen for den konservative regjeringen til Theresa May og hennes brexit-minister David Davis, som møter EUs forhandlingsleder Michel Barnier i Brussel mandag.

Høyst uavklart er spørsmålet om hvor hard eller myk denne brexiten skal bli. Regjeringen presses nå av opposisjonspartiet Labour som vil ha en myk og langsom utmarsj:

Det britiske arbeiderpartiet kan godta fortsatt britisk medlemskap i EUs indre marked, og dermed akseptere fri bevegelse av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital i en overgangsperiode.

Sir Keir Starmer, Labours skyggeminister for Brexit-spørsmål, presenterte partiets nye forslag i en kronikk i The Observer søndag. Overgangsperioden skal gjøres «så kort som mulig og så lenge som nødvendig», skriver Starmer. Labour ser også for seg at Storbritannia kan være en del av EUs tollunion i denne overgangsperioden.

Ifølge The Guardian vil det britiske arbeiderpartiet kunngjøre sin Brexit-strategi i løpet av søndag. Overgangsperioden anslås til to til fire år. Partiet vil heller ikke utelukke en varig deltagelse i det indre markedet – men bare dersom Storbritannia lykkes med å forhandle frem en særavtale om regulering av arbeidsinnvandring.

Fakta: Brexit-forhandlingene Partene har mindre enn to år på seg til å diskutere. Den 29. mars 2019 vil Storbritannia automatisk gå ut av EU, uansett om de er enige om en avtale eller ikke. Tidsfristen kan kun forskyves ved enstemmighet. EUs sjefforhandler Michel Barnier har anslått at en avtale om vilkårene for utmelding må være på plass innen oktober 2018 hvis Storbritannia og EU skal rekke å ratifisere den innen fristen i mars 2019. Skrekkscenarioet er at forhandlingene skal kræsjlande, og at britene skal ryke ut av EU uten at en avtale er kommet på plass. Britene står likevel fast på at ingen avtale kan være bedre enn en dårlig avtale. Kilde: NTB

Reaksjonene fra regjeringshold er ikke positive.

– Labour kan ikke si hvordan de skal gjøre slutt på den frie arbeidsinnvandringen, de kan ikke bli enige med seg selv om vi skal ut av det indre markedet, og de har ingen tanker om hva slags land Storbritannia skal være utenfor EU, sa en regjeringstalsmann ifølge Reuters.

May: Ut betyr ut

Men også i de konservatives leir er det sterkt delte meninger om hvor hard eller myk utmarsjen skal bli.

Statsminister Theresa May var selv motstander av å forlate EU, men har vært klar på at «ut» betyr «ut» etter folkeavstemningen som brexit-tilhengerne vant med 52 mot 48 prosent i juni i fjor.

Nedturen i juni

I juni i år pådro May seg en nesestyver: Hun skrev ut nyvalg for å sikre sin regjering et større flertall og tydeligere ryggdekning fra parlamentet før forhandlingene startet med EU. Men i stedet mistet de konservative sitt flertall, og regjerer nå videre på nåde fra det nordirske unionspartiet DUP.

Forhandlerne fra EU og Storbritannia tar sikte på å møtes ansikt til ansikt én uke hver måned i tiden fremover. I første omgang søkes avklaring av tre spørsmål: Rettighetene for EU-borgere i Storbritannia etter brexit, hvor stort beløp britene må betale for å melde seg ut, samt hvilke bestemmelser som skal gjelde på grensen mellom Nord-Irland og EU-medlemmet Irland.