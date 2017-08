Moderaterna innkaller til pressekonferanse 09.30: Flere lokallag krever at partilederen skal gå av.

Til sammen ti av opposisjonspartiets fylkeslag stiller seg nå bak kravet om at Batra må trekke seg som partileder.

Men Batra sier via sin pressetalsperson at hun ikke har noen planer om å gå av.

Dermed har i alt ti av partiets fylkeslag, blant dem Stockholm, tatt til orde for at partiet trenger en ny leder for å sanke flere velgere.

Også partiets ungdomsorganisasjon har varslet at den ikke lenger har tillit til Batra.

Opprøret i det svenske høyrepartiet kommer etter lang tid med dårlige meningsmålinger. Nedgangen er blitt forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.

I mai fikk partiet 18 prosent på en meningsmåling, noe som var lavere enn oppslutningen om Sverigedemokraterna.