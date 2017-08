Partilederen i Høyres søsterparti Anna Kinberg Batra trekker seg

Moderaterna-leder Anna Kinberg Batra trekker seg som partileder. Det varslet hun på en pressekonferanse fredag morgen.

– Jeg vil takke alle medlemmer og aktive medarbeidere som har jobbet hardt og hatt tro på våre oppgaver. Jeg vil takke alle som har vist støtte det siste døgnet. Jeg vil takke mine alliansekolleger, sier den avtroppende partilederen.

Hun tok avgjørelsen i går kveld, opplyser hun på pressekonferansen. Hun sier at hun tar ansvar for den dårlige oppslutningen ved å gå av, men at hun ikke angrer på noe.

– Jeg angrer ingenting. Det er lett å være etterpåklok, sier Batra.

Får skylden for motgang

Partiet er det nest største i Sverige, og beskrives som Høyres søsterparti.

Opprøret i det svenske høyrepartiet kom etter lang tid med dårlige meningsmålinger. Nedgangen ble forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.

I mai fikk partiet 18 prosent på en meningsmåling, noe som var lavere enn oppslutningen om Sverigedemokraterna.

Batra ble formelt valgt til leder i Moderaterna i januar 2015, men har i praksis vært leder siden september 2014. Hun har fått mye av skylden for nedgangen på meningsmålingene.

Ikke lenger tillit

Avgangen skjer etter at ti av opposisjonspartiets fylkeslag torsdag krevde hennes avgang. De mener at partiet trenger en ny leder for å sanke flere velgere.

Også partiets ungdomsorganisasjon varslet at de ikke lenger hadde tillit til Batra.