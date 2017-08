Partilederen i Høyres søsterparti, Anna Kinberg Batra, trekker seg

Moderaterna-leder Anna Kinberg Batra trekker seg som partileder. Det varslet hun på en pressekonferanse fredag morgen.

– Jeg vil takke alle medlemmer og medarbeidere som har jobbet hardt og hatt tro på våre saker. Jeg vil takke alle som har vist støtte det siste døgnet. Jeg vil takke mine alliansekolleger, sa den avtroppende partilederen.

Hun tok avgjørelsen i torsdag kveld, opplyste hun på pressekonferansen. Hun sier at hun tar ansvar for den dårlige oppslutningen ved å gå av, men at hun ikke angrer på noe.

– Jeg angrer ingenting. Det er lett å være etterpåklok, sier Batra.

Får skylden for motgang

Partiet er det nest største i Riksdagen, men er for tiden nummer tre på målingene. Partiet beskrives som Høyres søsterparti.

Opprøret i det svenske høyrepartiet kom etter lang tid med dårlige meningsmålinger. Nedgangen ble forsterket etter at partiet i januar åpnet for samtaler med innvandringskritiske Sverigedemokraterna.

I mai fikk partiet 18 prosent på en meningsmåling, noe som var lavere enn oppslutningen om Sverigedemokraterna.

Batra ble formelt valgt til leder i Moderaterna i januar 2015, men har i praksis vært leder siden september 2014. Hun har fått mye av skylden for nedgangen på meningsmålingene.

Ikke lenger tillit

Avgangen skjer etter at ti av opposisjonspartiets fylkeslag torsdag krevde hennes avgang. De mener at partiet trenger en ny leder for å sanke flere velgere.

Også partiets ungdomsorganisasjon varslet at de ikke lenger hadde tillit til Batra.

På spørsmål om hun er skuffet over partikameratene, svarte hun:

– Jeg er skuffet over vår situasjon. Jeg tar mitt ansvar for min del i det.

Koalisjonskolleger gir sin støtte

I Sverige har det vært en borgerlig koalisjon kalt Alliansen bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna sin partileder, Ebba Busch Thor, reagerer slik på Instagram.

Anna har att kommit bli en kär vän och uppskattad kollega. Hon är en varm person och en noggrann och gedigen politiker. Hon har ett genuint engagemang för att nästa generation ska få en bra utbildning och ha möjlighet att stå på egna ben som vuxna. Jag har verkligen uppskattat samarbetet med Anna och det gemensamma arbetet i alliansen för en ny reformagenda för Sverige. Jag är ledsen över att tappa Anna som kollega, men jag respekterar också hennes beslut att lämna partiledarskapet.

Hun sier hun er lei seg for at Batra har gitt seg som partileder, men at hun også respekterer avgjørelsen.

Partileder i Liberalerna, Jan Björklund, gir også sin støtte til Batra etter avgangen.

Beklagar att Anna känner sig tvingad avgå. Känner stor respekt för henne, efter nära tre års nära samarbete. Tack Anna!

Annie Lööf i Centerpartiet omtaler Batra som en person med en «varm personlighet» og med «et sterkt driv».

Tack Anna för gott samarbete dessa tre år, du har en varm personlighet med ett starkt driv.

– Fortsatt problemer

Hun vil ikke spekulere på hvem som blir Moderaternas neste leder, men ber alle om å støtte opp om etterfølgeren.

– Dette betyr ikke at Moderaternas problemer er over, fastslår Kinberg Batra.

Hun sier også at hun ikke en eneste dag har angret på at hun ble partileder, og at hun heller ikke angrer på at hun tidligere i år åpnet for et samarbeid med Sverigedemokraterna (SD).

Mistet velgere

Beslutningen om å åpne døra for SD førte til en betydelig nedgang på meningsmålingene for Moderaterna. I mai fikk det tidligere regjeringspartiet 18 prosents oppslutning på en meningsmåling og ble samtidig forbigått av innvandringskritiske SD.