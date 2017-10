Mens brannene fortsatt herjer i California og mange er savnet, kommer det frem historier om hvordan flere har unnsluppet flammene i svømmebassenger.

Daniel Pomplun våknet halv to natt til tirsdag av knitrende flammer i det landlige nabolaget i Santa Rosa. Han ristet liv i kona Cindy og ropte:

– Vi må dra!

Vasset uti

Ekteparet forteller til The Washington Post at de kastet på seg klær i all hast, men da de åpnet ytterdøren brant det allerede i oppkjørselen deres. I første omgang ble de værende i huset, men allerede etter en halvtime løp de over svartbrente gresstuster mot bassenget sitt.

De vasset uti til de sto til skuldrene i vann og la våte håndklær over hodet.

Mest mulig under vann

Da var huset allerede innhyllet i flammer på utsiden. Raskt kom smellene da flammene nådde 100 patroner til en hagle og en rifle som lå på loftet. De gikk så langt vekk fra huset som mulig, men ville ikke gå dypere enn at de kunne stå på bunnen.

Etter en halv time nådde brannen sitt klimaks, og de kjente varmen brenne i ansiktet, mens de samtidig frøs og skalv under vann. De dukket og holdt pusten så lenge de kunne og kom bare opp iblant for å få luft.

Smeltede bilvrak

Da huset kollapset, fortsatte ilden videre.

Der garasjen hadde vært, sto bare smeltede bilvrak. Ved soloppgang turte de endelig gå ut vannet. Betongdekket var fortsatt varmt. De fant strandsko i et nabohus som ikke var nedbrent, og de kom seg vekk. Den neste natten sov de blant andre evakuerte.

– Det tok lang tid å falle i søvn, sier Daniel Pomplun til The Washington Post.

Nå har Daniels arbeidsgiver funnet dem et midlertidig hus, de har fått låne en bil og forsikringskravene er innlevert. De to er usikre på om de vil bygge opp igjen eller flytte et annet sted.

90.000 evakuerte, flere titalls døde

Fredag kveld lokal tid var det offisielle antallet omkomne i brannene kommet opp i 36, men flere hundre personer var fortsatt savnet og ikke gjort rede for. Nesten 6000 bygninger var registrert ødelagt og 90.000 mennesker evakuert fra hjemmet sitt.

– Du må roe deg ned

Ekteparet Pomplun er ikke de eneste som har reddet livet i svømmebasseng. Ekteparet Jan (65) og John Pascoe (70) har fortalt sin dramatiske historie til Los Angeles Times.

– Du må roe deg ned. Du kan ikke hyperventilere under vann, sa Jan Pascoe til seg selv før hun og ektemannen dukket i naboens basseng.

Naboens basseng

Natt til mandag oppdaget de at området sto i brann, de var fanget og kunne ikke komme seg noe sted. Da kom de på at naboen omtrent 500 meter unna har basseng.

De klarte å ta seg dit, men sto på kanten av bassenget og ventet ettersom vannet var temmelig kaldt. Da naboens hus tok fyr – og treverket i trappen opp til bassenget også fatnet – nølte de ikke lenger.

Mobilen smeltet på kanten

De steg ut i det allerede tilgrisede og kalde vannet. Med seg hadde de T-skjorter for å dekke ansiktet og hodet. I seks timer den natten dukket de ned i vannet og opp igjen for å unngå hete, aske og glør. Mobilen som Jan hadde stukket inn i en sko på bassengkanten, smeltet.

– Jeg fortsatte bare å dykke. Og jeg gjentok «Hvor lang tid tar det egentlig for et hus å brenne ned?». Vi frøs, forteller hun til Los Angeles Times.

Holdt hverandre i hendene

Da morgenen kom og flammehavet hadde stilnet, kom de seg endelig ut av vannet. Han var kledd kun i en T-skjorte og laget seg et slags lendeklede av hennes topp. Hun hadde pyjamasbukser og en T-skjorte. De var sotet i ansiktet og svarte i håret. Temperaturen var på rundt 12 grader, de var uten sko og kalde, men i live.

– Vi holdt hverandre i hendene og gikk derfra, sier han.

Omkom i basseng

Det gikk imidlertid ikke så bra med alle som forsøkte å unnslippe branndøden ved å oppholde seg i svømmebasseng. Ekteparet Armando og Carmen Berriz fikk ikke evakuert i tide fra feriehuset de leide i Santa Rosa.

Samme natt som Jan og John Pascoe overlevde i samme by, omkom Carmen i ektemannens armer i bassenget. Flammene hadde rast rundt dem i timevis, skriver San Francisco Chronicles nettsted SFGate, men 75 år gamle Carmen sluttet å puste da det verste infernoet var over.

Den 76 år gamle ektemannen var sterkt forbrent, men overlevde.