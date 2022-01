Støre før skjebneuke i Nato: – Situasjonen er alvorlig for hele Europa. Også Norge.

Europa holder pusten foran skjebneuken for Ukraina. – Militær invasjon er krig. Og krig bør ikke være et verktøy i dagens Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre mener Europa står i den mest alvorlige situasjonen siden 1989. Russiske styrker og materiell plasseres ut på grensen til Ukraina mens Putin krever at landet aldri blir medlem av Nato.

8. jan. 2022 19:28 Sist oppdatert nå nettopp

Den kommende uken blir avgjørende for den spente konflikten ved Ukrainas grense. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er en alvorlig inngang på 2022 at vi nå er i en situasjon der en ikke kan utelukke militær konflikt i Europa.

– Nå er det en tilspisset situasjon, med over 100.000 russiske soldater og tungt utstyr på flere fronter rundt Ukraina. Det gir korte varslingstider. Vi kan ikke utelukke at det ender med en militær konflikt. Det er alvorlig for hele Europa, også Norge, sier Støre.