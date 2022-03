Mariupol har holdt stand i nesten fire uker. Akter ikke å gi seg.

Russlands ultimatum om å legge ned våpnene innen 04.00 ble blankt avvist. Ukraina vil ikke gi opp Mariupol i bytte mot fritt leide ut av den beleirede byen. Nå holder verden pusten.

Innbyggere spaserer forbi totalødelagte bygg i den beleirede byen Mariupol i Øst-Ukraina fredag. Tidsfristen for overgivelse gikk ut natt til mandag.

21. mars 2022 09:18 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Vi ber den ukrainske hæren, frivillige forsvarsbataljoner og utenlandske leiesoldater om å avslutte fiendtlighetene, gi opp våpnene sine og forlate Mariupol via humanitære korridorer.

Det sa generaloberst Mikhail Mizintsev i det russiske forsvarsdepartementet søndag. Det meldte det statlige russiske nyhetsbyrået Tass. Mizintsev kalte de som kjemper i Mariupol, nazister og terrorister.

– En trygg utfart er garantert til alle som legger ned våpnene, la Mizintsev til.

Truet med krigsrett

Dersom våpnene ikke ble lagt ned, truet russerne med nye angrep og krigsrett. Det skriver The Washington Post. Krigsrett er en militær straffedomstol.

Det er nesten fire uker siden Russland invaderte Ukraina. I den tiden har havnebyen Mariupol vært åsted for noen av de hardeste krigshandlingene. Mellom sønderbombede bygninger sitter etter ukjent antall sivile. Da krigen brøt ut, bodde det rundt 450.000 der. De som er igjen, begynner å gå tom for mat. Den humanitære situasjonen blir stadig mer tilspisset. BBC skriver at rundt 300.000 nå kan være innesperret i byen.

Russland skulle garantere en humanitær korridor for å evakuere byen fra klokken 08.00 til 10.00 norsk tid mandag. Dette hvis ukrainske soldater la ned våpnene. En humanitær korridor betyr at parter som kriger, avtaler at de ikke skal angripe en bestemt strekning på visse tider.

– Det er i virkeligheten en veldig enkel og sårbar avtale om ikke å angripe en avtalt rute gjennom et avtalt antall timer, forklarte generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, til VG tidligere i mars.

Ingen betenkningstid

Russland ga dermed sivile og stridende i Mariupol muligheten til å unnslippe den omringede og bombede byen. Men ukrainske myndigheter brukte ikke lang tid på å bestemme seg for hva de vil gjøre. Lenge før fristen utløp klokken 04.00 natt til mandag, avviste Ukrainas visestatsminister Irina Veresjtsjuk tvert det russiske forslaget.

– Overgivelse eller å legge ned våpnene kommer ikke på tale, sa Veresjtsjuk til den ukrainske avisen Ukrainska Pravda.

Hva Russland nå vil gjøre er ennå ikke klart. Mandag morgen melder nyhetsbyrået Reuters om at åtte humanitære korridorer er opprettet i Ukraina. Ingen av disse er fra Mariupol, ifølge Veresjtsjuk.

Innbyggere i Mariupol gravde graver ved siden av et boligområde søndag.

Bombet tilfluktssteder

Russlands ultimatum til Mariupol kom etter et angrep mot en kunstskole der flere hundre mennesker hadde søkt tilflukt. Det skriver Al Jazeera.

Skadeomfanget fra angrepet er ikke kjent.

– Folk er under bygningsmassene. Vi vet ikke hvor mange som har overlevd, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en video.

Så langt er rundt 2300 personer blitt drept i Mariupol, ifølge byens myndigheter. Mange av de døde skal ha blitt lagt i massegraver.

Onsdag kveld kom det meldinger om at et teater i byen var totalødelagt i et bombeangrep. Også dette bygget skal ha blitt brukt til å huse sivile folk.

Satellittbilder fra det amerikanske selskapet Maxar Technologies viser det utbombede teateret i Mariupol lørdag.

Stoler ikke på Russland

Til tross for ødeleggelsene viser byens ledere få tegn til at de vil gi opp motstanden.

– Vi vil kjempe til våre siste soldater, sa Pjotr Andryusjenko til BBC søndag. Andryusjenko er rådgiver til Mariupols borgermester.

Han sa at de ikke har tillit til Russlands løfte om trygge humanitære korridorer.

– Når russiske styrker snakker om humanitære korridorer, hva er det egentlig de gjør? De tvinger folk til å evakuere til Russland, sa Andryusjenko.

BBC opplyser at påstanden ikke er verifisert av uavhengige kilder.