Shanghai er blitt en spøkelsesby. 130 millioner eldre er nå i risikosonen i Kina.

29. mars 2022 23:36 Sist oppdatert i går 23:55

– Dette kom brått på. Pandemien ødelegger alle planene mine.

Zhang Lanlan lå på sykehuset med sitt nyfødte barn da hun fikk et vanskelig valg i helgen, forteller hun den kinesiske avisen Sixth Tone.

Skulle hun og babyen forlate bygningen med det samme? Alternativet var å betale 14.000 kroner for å bli på sykehuset helt til fredag.

Så lenge varer nemlig koronakarantenen i den delen av Shanghai hun bor i.

Etter flere uker med mer forsiktige tiltak valgte kinesiske myndigheter i helgen å stenge ned landets største by fra mandag morgen. 25 millioner mennesker må holde seg hjemme. For å få det til, blir byen delt i to:

Først skal alle i den østlige delen i karantene frem til fredag. Deretter er det folk i den vestlige delen som må i lockdown.

Kålhode til 90 kroner

Nyheten var en overraskelse for de fleste da den ble kunngjort søndag. Dagen i forveien hadde nemlig lokale myndigheter avvist at det skulle skje – fordi en nedstengning ville få for store økonomiske konsekvenser.

Kunngjøringen om en Shanghai-lockdown førte til at folk strømmet til butikkene for å sikre seg mat og andre nødvendige varer. På et øyeblikk eksploderte prisene. I sosiale medier viser folk frem eksempler, for eksempel et kålhode til 90 kroner. Videoer fra supermarkedene forteller om tomme hyller og stor frustrasjon.

– Folk oppfører seg som ranere, sier 43-årige Ren Xiaowen til Hongkong-avisen South China Morning Post. Da hadde han akkurat tilbrakt en halvtime i kaoset på et supermarked i Shanghai.

Videoer på sosiale medier vitner også om tilløp til panikk ved boligblokkene der folk nå holdes innesperret. På videoene kan man se hvordan folk stimler sammen og prøver å bryte seg ut gjennom portene utenfor blokkene de bor i.

Samtidig prøver bank- og finansarbeiderne å holde de økonomiske hjulene i gang i Kinas svar på Wall Street. Rundt 20.000 personer sover nå på arbeidsplassen slik at de kan fortsette å jobbe gjennom nedstengningen, skriver Reuters.

6000 feltsenger på messegulvet

Årsaken til den raske nedstengningen er trolig at smittetallene i Shanghai har steget svært raskt de siste dagene. Søndag ble det meldt om 3450 nye tilfeller i byen. Det var 70 prosent av alle nye tilfeller i hele Kina, ifølge landets helsemyndigheter. Mandag var Shanghai-tallene enda litt høyere.

Nødløsningene er mange. Byens store konferanse- og messesenter, kjent som Shanghai Expo, er nå omgjort til en gigantisk sovesal for folk i karantene. Bygningen har plass til 6000 mennesker, skriver den kinesiske nyhetstjenesten CGTN.

I november var de samme salene fylt av dyre, nye luksusprodukter på den store importmessen. Blant annet viste bilprodusenten Tesla frem flere av sine elektriske biler.

Nå er Teslas fabrikk i Shanghai midlertidig stengt, ifølge Reuters. Og utstillingshallen er full av mennesker på enkle feltsenger.

De store utstillingssalene i Shanghai Expo er nå omgjort til sovesaler.

For å bøte på de store økonomiske kostnadene ved Shanghai-nedstengningen har myndighetene allerede kunngjort store redningspakker. En kombinasjon av skattelettelser og andre tiltak har en samlet prislapp for myndighetene på hele 190 milliarder kroner, ifølge South China Morning Post.

– Målet er å unngå oppsigelser, sier Ruan Qing ved byens reform- og utviklingskommisjon til avisen.

130 millioner eldre i fare

Nedstengningen koster Kina dyrt. Men alternativet kan bli langt mer kostbart. I to år har en nulltoleranse for viruset bidratt til at eldre og uvaksinerte kinesere er blitt skånet for å bli koronasyke. Den raske spredningen av viruset de siste ukene gjør at mange av disse sårbare innbyggerne nå er i faresonen.

Minst 130 millioner kinesere over 60 år er enten uvaksinerte eller har fått færre enn tre doser med vaksinen, ifølge en undersøkelse fra University of Hongkong. Det skriver den britiske avisen Financial Times.

Denne gruppen er i større fare enn andre dersom de blir smittet av viruset fordi de ikke er fullbeskyttet av vaksinen. Det er også uklart om den kinesiskproduserte Sinovac-vaksinen, som de fleste har tatt i Kina, er like effektiv som mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna.

Shanghai går i lockdown i to faser. Frem til fredag er den østlige delen stengt ned. Deretter må folk i den vestlige delen holde seg inne.

Kineserne holder nå pusten for å se om nedstengningen av Shanghai og andre byer vil være nok til å holde omikron på avstand.

Og Zhang Lanlan, hun som ble mor på et Shanghai-sykehus i forrige uke? Hun valgte å betale det det koster å bli der frem til karantenetiden er over.

– Jeg er heldig sammenlignet med folk som skal føde nå de neste par dagene. De må forholde seg til mye mer usikkerhet og bekymring, sier hun til Sixth Tone.

Og legger til:

– Noen av dem sjekket inn på fødeavdelingen eller på hoteller utenfor karantenesonen på forhånd. Så slipper de å være innestengt i boligblokkene sine.