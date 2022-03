Dette skjedde i Ukraina i natt: Nye bilder fra beleirede Mariupol

Torsdag markerte én måned siden Russland invaderte Ukraina. Gjennom natten har krigen rast videre med nye rakettangrep.

Innbyggere i Mariupol står i kø mens de venter på å få utdelt humanitær bistand, 24. mars.

8 minutter siden

Ukraina ber om stadig flere våpen fra USA, samtidig som president Joe Biden gjør seg klar til å besøke en polsk by for å snakke med flyktninger.

Her får du oversikt over de siste oppdateringene fra natten.

Ukraina ber om mer våpen fra USA

Listen over våpen som ukrainske myndigheter ønsker seg fra USA, blir stadig lengre. Nå ber de USA om å sende 500 Stinger-raketter og 500 Javelin-raketter hver dag. Disse brukes henholdsvis mot fly og stridsvogner.

Dette er langt flere enn det landet ba om for kun kort tid siden. Det har en kilde med innsikt i saken opplyst til CNN.

USA og andre Nato-land hadde sendte 17.000 panservernraketter og 2000 luftvernraketter til Ukraina innen 7. mars. I ukene siden er enda flere våpen blitt sendt inn i landet.

Ukrainske soldater lastet Javelin-missiler om bord på militære kjøretøy på flyplassen utenfor Kyiv 11. februar. Ukraina bruker rakettene mot russiske stridsvogner.

Nye rakettangrep

Ansatte ved atomkraftverket Tsjernobyl fikk reise hjem til sine boliger. Det skjedde etter at de jobbet i fire uker uten avløsning. Men nå skal Slavutitsj, der mange av de ansatte bor, ha blitt skutt mot av russisk artilleri. Byen ligger noen mil nord for kraftverket.

Ukrainske myndigheter informert Det internasjonale atomenergibyrået IAEA om hendelsen torsdag. IAEA uttrykker bekymring for situasjonen.

Natt til fredag skjøt Russland to raketter mot en ukrainsk militærleir i utkanten av Dnipro, melder lokale myndigheter. Det er så langt ikke kjent om sårede eller drepte i angrepet. Flere bygninger skal ha blitt ødelagt. Dnipro er den fjerde største byen i Ukraina. Den ligger vest for områdene Donetsk og Luhansk hvor de russiske separatistene har kontroll. Byen ligger også nord for Zaporizjzja, hvor tusenvis av flyktninger fra Mariupol evakueres daglig.

Flere evakuert, men bistand stanset

Fredag morgen publiserte Reuters dronebilder av den stadig forverrede humanitære situasjonen i Mariupol. Bilder viser lange køer av mennesker som venter på å få bistand, samt køer av lokale som venter på å bli evakuert.

Mennesker venter i kø på å få utdelt humanitær bistand ved siden av ødelagte boligblokker i Mariupol, 24. mars.

Innbyggere venter på å få gå om bord i evakueringsbusser i Mariupol, 24. mars.

Torsdag ble en kolonne med humanitære forsyninger nektet tilgang til å kjøre inn i den beleirede byen av russiske soldater, ifølge visestatsminister Iryna Veresjtsjuk. 40 evakueringsbusser ble også hindret fra å reise ut av byen, skriver The Guardian.

Likevel fikk 2700 mennesker reise ut av Mariupol.

Totalt ble 3300 mennesker evakuert torsdag fra ukrainske byer som er under angrep, ifølge visestatsminister Iryna Veresjtsjuk. 500 ble evakuert fra forsteder i Kyiv.

Sent i går kveld ble hovedstadens innbyggere bedt om å lukke vinduer og holde seg inne i hjemme sine. Årsakene var kraftig røykutvikling fra pågående kamper rundt byen.

Bidens Polen-besøk tar ham nær Ukraina-grensen

USAs president Joe Biden tar fredag turen til den polske byen Rzeszów, knappe 80 kilometer fra grensen til Ukraina. Det opplyser Det hvite hus.

Den polske byen er blitt det første stoppet for hundretusener av ukrainske flyktninger som ankommer Polen.

Besøket skjer dagen etter at Biden deltok på Natos toppmøte, et EU-møte og et G-7-møte i Brussel.

