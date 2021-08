Ghani benekter at han flyktet med en formue

Kritikken mot Afghanistans flyktede president øker. Emiratene bekrefter at han har fått opphold der.

Ansatte på Afghanistans ambassade i Tadsjikistan tar ned et portrett av president Ashraf Ghani onsdag.

18. aug. 2021 22:10 Sist oppdatert nå nettopp

Da Taliban inntok Kabul på søndag, gikk det ikke lang tid før president Ashraf Ghani forlot landet.

I sin siste uttalelse før han reiste fra Afghanistan, sa presidenten at regjeringsstyrkene ville opprettholde ro og orden i hovedstaden.

Kort tid etterpå forlot han landet – angivelig for å unngå et blodbad.

«Hvis jeg hadde blitt værende, ville utallige landsmenn lidd martyrdøden og Kabul ville blitt ødelagt», skrev presidenten på sosiale medier fra et ukjent sted.

Kritikere fordømmer Ghanis flukt og mener han lot Afghanistans innbyggere ta støyten da de ekstreme islamistene overtok Kabul.

Oppholder seg i Emiratene

Hvor presidenten oppholdt seg etter at han flyktet, har til nå vært uvisst.

Spekulasjonene har vært mange. Det har kommet rapporter om at han kan ha flyktet inn i Usbekistan, Tadsjikistan og Oman.

Afghanistans president Ashraf Ghani talte til nasjonen lørdag 14. august. Dagen satte han seg på et fly og rømte landet.

Onsdag ettermiddag kom nyheten om at Ghani og hans familie er i De forente arabiske emirater.

Emiratene la ut en kortfattet melding på utenriksdepartementets hjemmeside.

Meldingen er på én setning og bekrefter at Ghani og familien har fått opphold i landet på humanitært grunnlag.

Anklaget for «statstyveri»

Den afghanske ambassaden i Tadsjikistan anklager presidenten for «statstyveri» og ber Interpol pågripe ham.

Ambassadøren hevder Ghani har stukket av med 169 millioner dollar, skriver BBC.

Lignende beskyldninger kommer fra russiske kilder:

«Fire biler var fulle av penger, de prøvde å stappe resten av pengene inn i et helikopter, men alt fikk ikke plass. Noe av pengene ble liggende igjen på rullebanen», har en talsmann for den russiske ambassaden i Kabul sagt om Ghanis flukt.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Benekter at han tok med seg penger

Onsdag kveld la Ghani ut en video på Facebook-siden sin. Der forsvarer han søndagens flukt.

– Hvis jeg hadde blitt i Afghanistan, ville folk ha blitt hengt, og det hadde blitt en forferdelig katastrofe i historien vår, sier Ghani videoen, ifølge CNN.

Presidenten avviser ryktene om at han rømte med mye penger, og kaller påstandene «grunnløse løgner». I videoen sier han at han passerte gjennom tollen ved ankomst til Emiratene.

– Jeg kom med bare klærne mine, og jeg hadde ikke en gang mulighet til å ta med biblioteket mitt, sier han.

Han gjentar også at han forlot landet for å unngå et blodbad.

– Jeg ville ikke ha blodsutgytelse i Kabul slik det har vært i Syria og Jemen. Derfor bestemte jeg meg for å dra, for å forlate Kabul.

Han hevder også at han koordinerte forsvaret av Kabul helt frem til han forlot landet søndag.

– Sikkerhetsstyrkene sviktet oss ikke, det var den politiske eliten i regjeringen og det internasjonale samfunnet som sviktet, sa han.

Ghani sier han er i samtaler om å returnere til Afghanistan.

Han understreker at han støtter initiativet fra tidligere president Hamid Karzai og Abdullah Abdullah, lederen for den nasjonale forsoningskomiteen, som har har møtt Taliban til forhandlinger. Et bilde på Twitter viser at de to møter Anas Haqqani, en høytstående Taliban-representant.

– Jeg ønsker at prosessen skal bli vellykket, sier presidenten.

Fordømmes av sine egne

Både sentralbanksjef Ajmal Ahmady og forsvarsminister Bismillah Khan Mohammadi er blant dem som åpent har kritisert Ghani for flukten.

«De bakbandt oss og solgte landet» skrev Mohammadi på Twitter. «Forbann Ghani og gjengen hans», oppfordret han.

Sentralbanksjef Ahmady har i en lang Twitter-tråd beskrevet hvordan han opplevde Kabuls fall til Taliban.

«Det trengte ikke å ende på denne måten. Jeg er kvalm av mangelen på planlegging fra afghanske myndigheter», skriver han.

– Folk vil spytte på graven hans om 100 år, uttalte Saad Mohseni om Ghani, ifølge The New York Times.

Han er eier av en av Afghanistans mest populære TV-stasjoner – Tolo TV.

Sammen med tidligere president Hamid Karzai var han sentral i et siste forsøk på å forhandle frem en overgangsløsning mellom regjeringen og Taliban.

Visepresidenten: Jeg har ansvaret

På Facebook-siden til den afghanske ambassaden i Tadsjikistans hovedstad Dushanbe ble det i dag lagt ut bilder av ansatte som tar ned et stort bilde av Ghani.

Det blir erstattet med et portrett av visepresident Amrullah Saleh.

Amrullah Saleh får plass på veggen i Afghanistans ambassade i Tadsjikistan.

Den afghanske ambassadøren til Tadsjikistan holdt onsdag en pressekonferanse i Dushanbe. Der annonserte han at Saleh nå er fungerende president i Afghanistan.

Det har også Saleh gjort selv - på Twitter:

Etter grunnloven skal visepresidenten ta over når presidenten ikke lenger kan gjøre jobben sin.

Amrullah Saleh har lang fartstid i kampen mot Taliban. Fra 2004 til 2010 var han sjef for afghansk etterretning. Han har også ledet en anti-Taliban organisasjon.

Ifølge Wikipedia søker han tilflukt i Panjshirdalen for å lede kampen mot Taliban derfra. Dette området er den eneste regionen i Afghanistan som Taliban ikke har fått kontroll over.

På 1980-tallet slet russerne med å knuse motstandsbevegelsen i denne dalen. På 1990-tallet sto motstanderne mot talibanstyret sterkt der.