Tidligere dansk forsvarsminister innrømmet hemmelig avlyttingsavtale med USA – nå er han siktet

Danmarks tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen uttalte seg på TV om en hemmelig avlyttingsavtale. Han er siktet for å avsløre statshemmeligheter. Sjefen for dansk E-tjeneste sitter allerede i fengsel, siktet for det samme.

Danmarks tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (i midten) bekrefter at han er siktet for å ha overtrådt grensene for sin ytringsfrihet. Her er han fotografert med tidligere NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i 2019.

Under en opptreden i TV-programmet «Lippert» på TV 2 News opplyste Frederiksen at det hadde blitt inngått en hemmelig avlyttingsavtale mellom Danmarks daværende statsminister Poul Nyrup og USAs president Bill Clinton.

Avtalen gikk ut på at de skulle tappe internettkabler for informasjon.

Det er etter alt å dømme disse uttalelsene som er grunnlaget for siktelsen mot den tidligere forsvarsministeren, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Han fortalte også at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) hadde satt opp filtre i et forsøk på å forsikre seg om at den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA) ikke fikk tilgang til informasjon om danske statsborgere.

Bekreftet siktelse

– Jeg kan bekrefte at jeg er siktet etter straffeloven for å ha brutt grensene for min ytringsfrihet. Jeg har uttalt meg som folketingsrepresentant i en politisk sak, og jeg har foreløpig ikke noe mer å tilføye, sier Frederiksen i en uttalelse.

Han var forsvarsminister i Danmark mellom 2016 og 2019 og representerer partiet Venstre. Han har også vært finansminister.

Forsvarets etterretningstjeneste (FE) er sentral i etterretningsskandalene som nå ryster Danmark. Organisasjonen holder til ved festningsanlegget Kastellet i København.

Han er siktet etter den danske straffelovens paragraf 109, som handler om å røpe eller videreformidle statshemmeligheter, ifølge Ritzau.

Femte siktelse på kort tid

Straffelovens paragraf 109 ikke en paragraf som blir mye brukt i Danmark. Strafferammen er opptil tolv års fengsel.

– Jeg kunne aldri drømt om å gjøre noe som kunne gjøre skade på Danmark eller Danmarks interesser, sier Frederiksen videre.

Han er med det den femte personen som på kort tid blir siktet etter denne paragrafen.

8. desember ble sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark, Lars Findsen, og tre andre nåværende eller tidligere ansatte i landets to etterretningstjenester også siktet.

Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i Danmark, Lars Findsen, sitter nå i fengsel.

I den saken har Politiets Efterretningstjeneste (PET) sagt at mistanken dreier seg om lekkasje av strengt hemmelige opplysninger, men det er ikke nærmere opplyst hva saken omhandler.

Advarte mediehus

Danske medier har derimot meldt at det skal være snakk om at sjefene for PET og FE skal ha gått til flere mediehus og advart mot følgene av å offentliggjøre konkrete hemmeligstemplede opplysninger – som siden ble gjengitt i mediene.

Findsen har nektet for å ha gjort noe galt, og etter et rettsmøte 10. januar betegnet han siktelsen som «vanvittig».

Det er ikke kjent om siktelsen mot Frederiksen har sammenheng med siktelsene 8. desember.

Det danske forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere siktelsen mot Frederiksen.