Ukrainere ber Norge gjøre mer. Ambassadøren pekte på at Estland har gitt missiler.

– Lille Estland har bidratt med «stingers» mine damer og herrer, sa den ukrainske ambassadøren foran norske politikere.

Viacheslav Yatsiuk, Ukrainas ambassadør til Norge.

Da den ukrainske ambassadøren Viacheslav Yatsiuk talte til mange fremmøtte foran Stortinget lørdag formiddag, hedret han de ukrainske styrkene som helter. Han kalte ukrainerne det modigste folket i verden, som står opp mot Russland.

– Vi takker for hjelpen vi får fra mange land. Lille Estland har bidratt med «stingers» mine damer og herrer, sa ambassadøren.

For seks dager siden ble det kjent at de baltiske landene sendte luftvernsmissiler til Ukraina, blant annet FIM-92 Stinger.

Dette er en luftvernmissil beregnet på å slå ut fly, helikoptre og kryssermissiler.

Ambassadøren fokuserte blant annet på de russiske militære tapene. Han ba de rundt 8000 ukrainerne i Norge være sterke.

Torsdag ble det klart at Norge gir 250 millioner i ekstra bistand til Ukraina.

– Men la oss håpe at det bare er første steg, sa Yatsiuk, som ønsker seg mer direkte forsvarsstøtte.

– Ukrainere er store krigere. Våre soldater er de modigste, men de kjemper en kamp mot en overveldende styrke, sa ambassadøren.

Ine Marie Eriksen Søreide (H) sammen med den ukrainske ambassadøren.

– Også vår krig

I går kom Ine Marie Eriksen Søreide (H) tilbake fra en reise til USA med utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Det vi ser og hører er dramatisk, men ikke overraskende. Putin hadde et valg. Han kunne valgt fred, men han valgte krig.

Det tydelige bildet fra reisen til USA er at fordømmelsen er total, forteller Søreide.

– Hva bør Norge gjøre?

– Vi bør fortsette å være en tydelig støtte til Ukraina. Det er en krig mot Europa, og da er det også vår krig, sier Søreide.

Vil ha Oljefondet ut av Russland

Venstre-leder Guri Melby sa til de fremmøtte at Norge ikke må vente.

– Vi bør gå foran. Vi bør trekke Oljefondets milliarder ut av Russland. Våre penger støtter russisk krigføring, sa Melby.

Hun sa man måtte styrke Ukrainas mulighet til å kjøpe våpen.

– Vi vil legge frem et forslag om 1milliard kroner til Ukraina, sa Melby.

Søreide fra Høyre sier sanksjoner gjøres best sammen med andre land. Men hun utelukker ikke Melbys forslag.

– Melby pekte på at man kan trekke Oljefondet ut av Russland. Hva synes du om det?

– Sanksjoner gjøres best sammen med andre, men jeg regner med at dette er noe regjeringen vurderer. Vi må vurdere om vi nå kan ha penger plassert i Russland.

Sylvi Listhaug var også blant de fremmøtte på demonstrasjonen.

Også Une Bastholm fra Miljøpartiet de grønne og Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet var til stede under demonstrasjonen.

– Vi støtter at Norge er med på aksjonene. Det får innvirkning for oss over tid, men det er et maraton som er verd å løpe, sa Listhaug.