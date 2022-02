Britenes utenriksminister tror Putin vil innta Kyiv

Russland blir møtt med en rekke sanksjoner, men ingen av dem retter seg direkte mot Vladimir Putin. Det var en tabbe, mener EU-topp.

Liz Truss tror Russlands planer ikke stopper øst i Ukraina.

10 minutter siden

Russlands president har foreløpig sagt at han vil sende det Putin kaller «fredsbevarende styrker» til Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina. Mandag anerkjente han de to utbryterrepublikkene som selvstendige stater.

Storbritannias utenriksminister, Liz Truss tror imidlertid ikke at han kommer til å stoppe der.

Hun er overbevist om at Vladimir Putin har tenkt å innta Kyiv.

– Vi tror det er høyst sannsynlig at det er planen hans, sier hun til Sky News.

Den ukrainske hovedstaden har nesten tre millioner innbyggere.

Truss sier det er en av grunnene til at regjeringen har rådet britiske statsborgere til å forlate Ukraina mens det fortsatt er mulig.

Ukraina oppfordret på sin side alle sine borgere om å forlate Russland så raskt som mulig. President Volodymyr Zelenskyj kaller nå inn landets reservestyrker. Tidligere soldater mellom 18 og 60 år kalles inn til maks ett års tjeneste, ifølge Reuters.

Får bære våpen i selvforsvar

Det ukrainske parlamentet stemte onsdag i første runde for et utkast til en lov som gir ukrainere lov til å bære våpen og handle i selvforsvar.

– Denne loven er fullt og helt i statens og samfunnets interesse, skriver forfatterne av lovutkastet i et notat, melder Reuters.

De legger til at loven er nødvendig på grunn av «de eksisterende trusler og farer for innbyggerne i Ukraina».

Putin ikke rammet personlig

Onsdag fortsatte meldingene å komme om land som nå innfører sanksjoner mot Russland. Japan og Australia fulgte etter en rekke europeiske land, samt USA, som gjorde det samme tirsdag.

Utenriksminister Truss advarer russerne om at ingen sanksjoner er utelukket fremover. De vil øke kraftig spesielt hvis Russland går til en stor invasjon i Ukraina.

Da EU kom med sine sanksjoner tirsdag, var imidlertid ingen av dem rettet direkte mot Putin personlig.

Visepresident for Europakommisjonen, Vera Jourova, mener det var en tabbe.

– Han skulle vært den første på listen, sier den tsjekkiske politikeren til en avis i hjemlandet, ifølge Reuters.

– Det er alltid et spørsmål om det er god diplomatisk kunst eller et tegn på svakhet. Jeg mener at det er det siste, sier hun videre om det å droppe sanksjoner som rammer presidenten personlig.

Putin sier Russland er åpen for diplomatiske løsninger, men ett sted går grensen.

– Russlands interesser og våre innbyggeres sikkerhet er en sak vi ikke forhandler om, sa presidenten onsdag.

Disse blir rammet

EUs straffetiltak retter seg også mot russiske politikere. Blant dem er medlemmer av nasjonalforsamlingen som stemte for å anerkjenne Donetsk og Luhansk som uavhengige.

Men sjefen selv mangler altså på listen.

På den er også personer, bedrifter og organisasjoner som EU mener truer ukrainsk territorium og suverenitet.