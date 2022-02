Vindkast på 54 meter i sekundet. Titusener uten strøm. Rødt farevarsel for London. Uvær herjer i Storbritannia og Irland

Flere er skadet, og flere millioner mennesker er bedt om å holde seg hjemme mens stormen Eunice raser over Storbritannia. For første gang er rødt farevarsel sendt ut for London.

Bølgene skyller inn over moloen i byen Aberystwyth i Wales 18. februar.

18. feb. 2022 18:42 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er det høyeste varselnivået og betyr at det er fare for liv og helse. Meteorologene advarer om stormflo, flom og kraftig vind.

Uværet veltet innover kysten fredag morgen. På Isle of Wight ble det registrert vindkast på over 54 meter i sekundet, noe som trolig er ny engelsk rekord.

Til sammenligning regnes vedvarende vindstyrke på 33 sekundmeter som orkan.

– Vi bør alle følge råd og ta forholdsregler så vi holder oss trygge, skrev statsminister Boris Johnson på Twitter.

Kuppeltaket på O2 arena i London kollapset. Folk tar bilder av bølgene som slår innover stranden i Blankenberge i Belgia. Også Frankrike og Belgia er rammet av enorme bølger, her Wimereux i Frankrike.

På ettermiddagen meldte BBC at deler av taket på O2-arenaen i London var revet av i de kraftige vindkastene.

Gatene i den britiske hovedstaden var nærmest folketomme, og mange fulgte tydeligvis oppfordringen til ordfører Sadiq Khan.

– Hold dere hjemme, ikke ta risiko, og ikke reis med mindre det er absolutt nødvendig, tvitret han.

Omkom

I Irland var flere enn 80.000 hjem uten strøm fredag, og flere skoler og universiteter var stengt.

I Ballythomas-området, rundt 90 kilometer sørvest for Dublin, omkom en 60 år gammel mann da han fikk et tre over seg, opplyser politiet.

I Skottland førte stormen til kraftig snøfall, noe som skaper problemer på veiene.

Bølger skyller inn over moloen og fyret Porthcawl Lighthouse i Porthcawli Wales.

Europeiske tog- og flyavganger innstilt

Både fly-, tog- og veitrafikk ble kraftig berørt. I Wales og Vest-England ble samtlige togavganger kansellert.

Førere av lastebiler og motorsykler ble bedt om å unngå broer for ikke å blåse ut av kjørebanen.

Fergeavganger over Den engelske kanal ble også stanset. Også på det europeiske fastlandet oppsto problemer. En rekke togavganger ble innstilt i Tyskland, og hundrevis av flyavganger til Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam og Heathrow og Gatwick utenfor London ble avlyst eller forsinket.

Et EasyJet-fly fra Bordeaux måtte gjøre vendereis til Frankrike etter to mislykkede forsøk på å lande på Gatwick.

Danmark venter

Stormen ventes senere på fredagen å treffe Danmark, der den har fått navnet Nora. Der blir trolig broene over Storebælt og Øresund stengt når vinden herjer som verst, og en rekke tog- og flyavganger blir også trolig forsinket eller innstilt.

Klimaforsker Richard Allan ved University of Reading sier det er lite som tyder på at denne typen stormer er blitt kraftigere som følge av klimaendringene.

Likevel er konsekvensene i mange tilfeller verre siden havnivået er blitt høyere og klimaendringene har økt risikoen for ekstreme nedbørsmengder.