Kommer Russland til å invadere Ukraina? Her er tre mulige scenarioer

Russiske styrker står flere steder langs grensen til Ukraina. Men kommer de til å invadere landet?

Ukrainske soldater patruljerer i Avdiyivka Donetsk-regionen 9. februar.

10. feb. 2022 08:29 Sist oppdatert nå nettopp

Det jobbes for tiden på spreng fra flere hold for å redusere risikoen for en russisk invasjon av Ukraina. Situasjonen er svært spent. Russland har mobilisert store militære styrker til områder tett på den ukrainske grensen, men russiske myndigheter har avvist at de har noen planer om en invasjon.

Torsdag gjennomfører Russland og Hviterussland en felles militærøvelse. Hviterussland ligger kun 200 kilometer nord for den ukrainske hovedstaden Kiev.