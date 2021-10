Biden om klimatoppmøtet: Skuffet over Russland og Kina

Delegater, aktivister og journalister som ville ta tog til FNs klimakonferanse i Glasgow ble søndag offer for forsinkelser. Et kraftig uvær førte til at et tre falt over jernbanelinjen.

Alle spor på hovedlinjen mellom London og Glasgow ble blokkert ved byen Milton Keynes fordi treet kuttet strømledningene.

Londons Euston stasjon måtte nekte folk å komme inn fordi menneskemengden på innsiden ble for stor. Passasjerene ble oppfordret til å utsette reiseplanene. En reporter fra Reuters som var på et kansellert tog, sier flere passasjerer i stedet booket fly til Glasgow i Skottland.