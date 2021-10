Washington Post: FBI og politiet reagerte ikke på tips om 6. januar

Flere politietater fikk en rekke tips som varslet om det som endte som den voldelige stormingen av Kongressen, men reagerte ikke.

Tilhengere av daværende president Donald Trump stormet Kongressen i Washington 6. januar.

6 minutter siden

Blant etatene som ikke reagerte, er det føderale politiet FBI.

– FBI og andre viktige etater klarte ikke å reagere på en rekke tips og annen informasjon før 6. januar som signaliserte at en potensielt voldelig hendelse kunne utspille seg den dagen ved U.S. Capitol, skriver The Washington Post i en svært omfattende artikkel søndag.

Blant varslene var et tips til FBI 20. desember om at tilhengere av daværende president Donald Trump diskuterte hvordan de skulle smugle våpen inn i Washington. Slik kunne de «overkjøre» politiet og arrestere medlemmer av kongressen, ifølge interne FBI-dokumenter innhentet av The Washington Post.

Romney som mål

På ett nettsted nevnte en plakat den republikanske senatoren Mitt Romney som et mål for opprørerne, ifølge avisen.

Romney var en av syv republikanere i Senatet som stemte for å dømme Trump under riksrettssaken i februar. Trump ble etter sin avgang tiltalt for å ha oppfordret til opprør.

En FBI-tjenestemann som vurderte tipset, bemerket at byråets etterforskningsavdeling hadde mottatt «et betydelig antall» varsler om trusler mot kongressen og andre myndighetspersoner. FBI ga informasjonen videre til politietater i Washington, men forfulgte ikke saken, skriver The Post.

Fire mennesker døde 6. januar: Én ble skutt til døde av politiet, og de andre døde av naturlige årsaker, skriver nyhetsbyrået Reuters. Flere enn 100 politifolk ble skadet, én av døde dagen etter. Fire politifolk har siden tatt sitt eget liv.

Fler enn 600 siktet

Flere enn 600 personer er siktet for å ha deltatt i volden. Politiets etterforskning av hendelsene pågår fortsatt.

Samtidig gransker en spesiell kongresskomité hendelsene 6. januar. Stormingen av Kongressbygningen på Capitol skjedde etter en demonstrasjon som Trump arrangerte i rett sør for Det hvite hus for å protestere mot resultatet av valget.

Stormingen skjedde samtidig som Kongressens to kamre, Senatet og Representantenes hus, var samlet for å telle opp stemmer fra valgkollegiet og kunngjøre valgets vinner.