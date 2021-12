Ghislaine Maxwell kjent skyldig i å ha hjulpet Epstein med å forgripe seg på tenåringsjenter

Ghislaine Maxwell (60) er kjent skyldig i fem av de seks tiltalepunktene mot henne, blant annet i å ha rekruttert unge jenter som så ble utsatt for overgrep.

Ghislaine Maxwell, her i 1991, er funnet skyldig i fem av de seks tiltalepunktene mot henne. Hun risikerer livstid i fengsel.

NTB-AP-AFP

29. des. 2021 23:14 Sist oppdatert nå nettopp

Et bilde av Maxwell (til høyre) og milliardæren Jeffrey Epstein ble vist fram i retten. Påtalemyndigheten mener hun rekrutterte unge jenter som så ble utsatt for overgrep av Epstein og vennene hans, og at hun også selv ved flere anledninger deltok i overgrepene.

Maxwell skal ha rekruttert jentene, som deretter ble misbrukt av milliardæren Jeffrey Epstein og hans venner.

Maxwell, som er datter av den avdøde britiske mediemogulen Robert Maxwell, ble pågrepet i Bradford i New Hampshire i juli 2020. Hun avviser alle anklagene.

Maxwell og Epstein var partnere i lang tid, først som kjærester, før hun senere ble ansatt av ham. 66 år gamle Epstein tok sitt eget liv i fengselet for to år siden, før saken mot ham kom for retten.

Kjennelsen kom etter en månedslang rettssak, og juryen var i diskusjoner i fem dager før de ble enige.

60 år gamle Maxwell får trolig lang fengselsstraff, muligens livstid. Tiltalepunktet om rekruttering av mindreårige til overgrep har en strafferamme på 40 år, mens de fire andre har strafferammer på mellom fem og ti år. Det er ikke satt noen dato for straffeutmåling.

Forsvarerne hennes har hevdet at Maxwell er et offer for en hevngjerrig påtalemyndighet som forsøker å gi Epsteins ofre rettferdigheten de ble frarøvet da han tok sitt eget liv før rettssaken.

Tenåringsjenter

De seks tiltalepunktene mot henne gjelder kriminelle handlinger som skal ha blitt begått mellom 1994 og 2004, og som er knyttet til en rekke ikke navngitte kvinner. To av dem sier at de bare var 14 og 15 år da de ble utsatt for seksuelle overgrep.

Under rettssaken hevdet aktoratet at Maxwell først sørget for å få ofrenes tillit og tok dem med på handleturer og kinobesøk. Hun skal deretter ha oppfordret dem til å gi Epstein massasje, noe som ved flere anledninger endte med at de ble utsatt for overgrep. Han skal da ha gitt dem penger.

Fire av kvinnene som sier at de ble utsatt for overgrep, vitnet i rettssaken. De fortalte at Maxwell brukte sjarm og gaver for å få deres tillit, at hun interesserte seg for utfordringene i tenåringslivene deres, og at hun lovte at Epstein skulle bruke sin rikdom og sine forbindelser til å oppfylle drømmene deres.

Mektige venner

Påtalemyndigheten innkalte totalt 24 vitner for å gi juryen et bilde av livet på innsiden av Epsteins luksusboliger.

En hushjelp fortalte at han var ventet å være «blind, døv og stum» når det kom til Epsteins privatliv. Finansmannen pleiet vennskap med innflytelsesrike politikere og næringslivsprofiler.

Piloter fra Epsteins privatfly vitnet og fortalte at prins Andrew og de tidligere amerikanske presidentene Donald Trump og Bill Clinton var blant passasjereme på privatflyet.

Det ble også lagt fram fysiske beviser, blant annet et massasjebord brukt av Epstein og en notatbok med kontaktinformasjonen til noen av ofrene under overskriften «massasjer». Det er også på det rene at han har overført til sammen 30,7 millioner dollar til Maxwell.