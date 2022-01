Diskusjonen om skolene foregår i alle land. Nå tar de ulike grep for å sikre elevene skolegang.

Boris Johnson vil ri av omikron-stormen og lover å holde skolene åpne. Land med langt høyere smittetall enn Norge har færre restriksjoner i skolen.

Elevene på Fulham gutteskole i London måtte teste seg og ta på munnbind første skoledag. Utdanningsministeren håper det er over om noen uker.

5. jan. 2022 12:12 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken vendte guttene på Fulham gutteskole i London tilbake til skolebenken, i uniform – og med munnbind.

Det siste er omstridt blant britene. Munnbind på elever på ungdomstrinnet er et forsøk på å unngå at omikronsmitten skal få spre seg for raskt på skolene. I tillegg må alle som vender tilbake etter juleferie, teste seg på skolen.