Danmark og Norge har blant de bratteste smittekurvene i Europa

Norge og Danmark har fulgt hverandre i koronapandemien. Sverige har skilt seg ut. Det gjør de også nå.

Både i Norge og Danmark testes det nå for harde livet.

Statsminister Mette Frederiksen forbereder danskene på nye koronatiltak. Årsaken er en ny dyster smitterekord.

Også i Sverige innføres nye tiltak. Denne gangen for å stoppe smitte fra nabolandene.

Norge og Danmark har fulgt hverandre i koronapandemien. Begge er holdt frem som gode eksempler på koronahåndtering. Nå er smittekurvene i begge land blant de bratteste i Europa.

Sverige har hatt en annen strategi og hadde lenge høyere smittetall. Svenskene opplever også en økning i smitten nå. Men hittil ikke på samme nivå som nabolandene. Nå innfører Sverige krav om vaksinepass og testing på grensene til nabolandene.

Aftenposten har snakket med eksperter i både Norge, Sverige og Danmark om årsakene.

Kontroll på Øresund-broen. Fra neste uke må dansker og nordmenn vil til Sverige vise koronapass. Hittil har det bare vært omvendt.

Derfor er Danmark så interessant

Det som skjer i Norge og Danmark blir fulgt nøye av eksperter i andre land, skriver Financial Times. Det skyldes at Norge og Danmark har analysert mange tilfeller av omikronvarianten.

Danmark hadde torsdag påvist 9009 omikrontilfeller. Norge hadde 1792. Sverige hadde påvist minst 84 og Finland 34.

En annen årsak er minst like viktig: Danmark er i verdensklasse i testing. Slik skaffer de ny viten om den nye virusvarianten.

I tillegg tror fagfolkene Aftenposten har snakket med at en spesiell faktor kan spille en rolle i Sverige.

Sveriges x-faktor

– Det er sannsynlig at Sverige har nytte av at de har hatt flere smittede i tidligere faser av pandemien. Vi antar at 5 prosent er blitt smittet i Norge, mens det trolig er over 20 prosent i Sverige, sier fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet.

At mange i Sverige både har naturlig immunitet samtidig som de har fått to eller tre vaksinedoser, kan ha gitt dem ekstra god beskyttelse.

Men foreløpig har de først og fremst vært utsatt for delta-varianten. Hva skjer hvis omikronvarianten får fart også i Sverige?

Statens Serum Institut, som er danskenes folkehelseinstitutt, har de siste dagene vist en urovekkende statistikk. Direktør Henrik Ullum sammenlignet torsdag omikron med en flodbølge, og vaksinene som diket som skal hindre sykehusene i bli oversvømmet.

– Vi kan legge en demper på den, men vi forventer ikke å stoppe den helt, sa Ullum om omikronsmitten. Til det smitter den for lett.

Pasienttallene har ikke økt like mye som smittekurven i Danmark. Men helsemyndighetene frykter flere pasienter om smittekurven fortsetter å galoppere. Derfor setter de alt inn på å gi flest mulig en tredje vaksinedose.

Sliter fortsatt med delta

Hittil har delta-varianten skapt størst problemer. Oversikten fra Our World In Data plasserer både Danmark og Norge blant de ti landene med mest smittespredning i Europa den siste uken.

– Norge og Danmark er blant de landene i Europa som tester mest, påpeker Frode Forland i FHI.

Han mener antall registrerte smittetilfeller ikke skiller seg så mye fra andre land i Europa. Men Forland bekrefter at smittekurvene er brattere.

Men hvorfor har det blitt slik?

Forland sier at smitteutbruddet i Norge egentlig startet ved skolestart, og har utviklet seg utover høsten. Han sier at man aldri helt lyktes å få smitten ned til et lavt nivå igjen, selv om man klarte å slå ned mange lokale utbrudd.

– Jeg tror vinterbølgen kom tidligere i nord. Men nå er den tilbake, i sør, der det er mest smitte fra før. Her er smitten også vanskeligst å kontrollere fordi folk bor tettere, sier Forland.

Men han tror at tiltakene som er satt inn vil ha effekt og vil bremse smitten i Norge fremover så sant ikke omikronvarianten helt forandrer bildet.

«Gullmedalje i korona»

Lone Simonsen er professor i global helse og ekspert på epidemiolog ved Roskildes universitet. Hun mener det er mange interessante spørsmål knyttet til det vi ser i Norden akkurat nå.

– Jeg tror Danmark er et godt bilde på det som vil skje i hele Europa fordi vi har så enormt god overvåking. Vi tester vanvittig mange og alt blir sekvensert, sier Simonsen.

I Finland er smittetallene på samme nivå som Sverige. Spørsmålet er om de to landene bare ligger etter Norge og Danmark, sier Simonsen.

Samtidig mener hun at Sverige er interessant å følge med på.

– Det kan være at Norge og Danmark, som har tatt gullmedalje i korona, kan stå annerledes overfor bekymringsfulle varianter enn Sverige. Det kan være man får hypergod immunitet hvis man både har tatt vaksine og har hatt naturlig smitte, sier hun.

Statsminister Mette Frederiksen har varslet at det kommer nye koronatiltak for å få ned smittekurvene.

Strenger tiltak i Norge

Viggo Andreasen er matematiker og forsker på epidemiologiske modeller ved Roskildes universitet. Han er i tvil om svenskene vil være bedre rustet mot omikronvarianten.

– Vi vet at vaksinene ikke virker så godt overfor omikron. Vi vet mindre om hvor godt naturlig immunitet virker, sier Andreasen.

Han minner om at Sverige har hatt langt flere smittede og døde gjennom hele koronapandemien. Derfor mener han at Norge og Danmark har hatt en bedre strategi på sikt.

– Akkurat nå er det interessant å sammenligne Norge og Danmark fordi Norge har strengere restriksjoner, sier Andreasen.

Venter smitteøkning i Sverige

Fredrik Elgh er professor i virologi ved Umeås universitet. Han peker på at smittetallene øker bratt også i Sverige. Det er også økt press på sykehusene. Dessuten sier han at Sverige tester færre enn nabolandene.

Han tror derfor at smitten vil øke også i Sverige.

– Akkurat nå peker alle piler i feil retning.

At Norge og Danmark opplever så bratt smittekurve, kan ha flere årsaker. Elgh peker på at det kan ha å gjøre med at man ikke har vært nok på vakt når smitten har begynt å øke. Samtidig er det mange tilfeldigheter, understreker han.

Han er mest bekymret for at en ny smittebølge både skal øke presset på helsevesenet og at mange syke kan gjøre det vanskelig å holde oppe samfunnsfunksjoner.

– For eksempel måtte man innstille togavganger mellom Uppsala og Stockholm på grunn av mangel på personale, sier Elgh.