Norge endrer navn på Hviterussland

Fra nå av skal Hviterussland kalles Belarus på norsk.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har lyttet til ønsket fra den hviterussiske demokrati-bevegelsen.

29. mai 2022 10:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi gjør det i solidaritet med den hviterussiske demokratibevegelsen. De vil ikke være en forlengelse av Russland, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Beslutningen om den nye navnepraksisen kommer i etterkant av at både utenriksministeren og statsministeren har møtt lederen for demokratibevegelsen i landet, Sviatlana Tsikhanouskaja. Hun har bedt om at det internasjonale samfunnet skal endre navnet Hviterussland til Belarus.

Tsikhanouskaja var presidentkandidat under det hviterussiske valget i 2020. Nå jobber hun for et demokratisk hjemland fra sin eksiltiværelse i Litauen.

Følger Sverige og Danmark

Hviterussland er den direkte norske oversettelsen av Belarus. Både Sverige og Danmark har allerede gjort navneskiftet Tsikhanouskaya ber om. Nå følger altså Norge etter.

Navneendringen skjer på samme dag som den internasjonale dagen for solidaritet med Belarus.

– Vi mener det er riktig å endre navnebruken, i solidaritet med den belarusiske demokratibevegelsen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.