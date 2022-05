Parade, puddingkonkurranse og verdens lengste teselskap. I fire dager til ende skal britene feire Elizabeths platinajubileum.

NTB-AFP

22 minutter siden

Over hele landet blir det i disse dager pyntet med røde, hvite og blå Union Jack-flagg til gatefester, piknik og grilling over fire dager fra torsdag til søndag.

Britene får også to fridager for å feire dronningen, noe spesielt butikk- og serveringsbransjen håper skal føre til god omsetning etter to vanskelige år med koronapandemi.

Økonom Harvir Dhillon spår et hastverk med å skaffe seg festmat og alkohol.

– Fersk mat, salg av alkohol og spesielt gjenstander utsmykket med flagget ventes å selge godt, sier han til AFP.

Souvenirbutikkene i Storbritannia bugner nå av produkter knyttet til dronning Elizabeths platinajubileum.

Håper på folkefest

Den britiske øl- og barforeningen (British Beer and Pub Association) anslår at 90 millioner «pints» med øl blir solgt, noe som vil gi landets puber et løft på 105 millioner pund (over 1,2 milliarder kroner).

Og stengetidene blir forlenget fra klokken 23 til klokken 1 fra torsdag til lørdag kveld.

I Otley nær Leeds, nord i England, håper pubeier Jason Smith på en skikkelig folkefest. Han sier at koronarestriksjonene gjorde det tøft for virksomheten hans.

– Men dette vil være en mulighet for å hente oss inn, så vi krysser fingrene for fint vær. Det vil også løfte humøret, som igjen løfter feiringen, sier han.

Folkefest-tendenser allerede under generalprøvene i London denne uken.

250 år med parade

Feiringen starter torsdag med «Trooping the Colour», militærparaden som offisielt har markert den britiske monarkens fødselsdag i mer enn 250 år.

Tidligere har dronningen også markert feiringen fra hesteryggen i Horse Guards Parade nær hennes sentrale London-hjem i Buckingham Palace. Men i en alder av 96, og med sine kjente gå- og stå-problemer, vil et annet medlem av kongefamilien måtte steppe inn.

Dronning Elizabeths tronarving, 73 år gamle prins Charles, var den siste til å ta på seg én av sin mors tradisjonelle roller da han holdt trontalen i parlamentet.

Dronningen har deltatt på få offentlige arrangementer siden oktober i fjor, da hun tilbrakte en natt på sykehus av ukjente årsaker.

Avlysninger i siste liten og koronasmitte tidligere i år har fått mange til å tvile på om hun ville delta fullt ut på sitt eget platinajubileum.

Lørdag ble det holdt generalprøve før den storstilte paraden.

Spent på hovedpersonen

Ingen annen britisk monark har noensinne sittet på tronen like lenge som dronning Elizabeth.

– Dersom vi ikke får se dronningen i løpet av jubileet, vil millioner av mennesker bli skuffet, har kongefamilie-fotograf Arthur Edwards uttalt til AFP.

Men de siste ukene har dronning Elizabeth gjort flere overraskende opptredener – blant annet ved åpningen av en ny undergrunnslinje i London som bærer navnet hennes, og på Windsor Horse Show.

Ved begge anledninger gikk dronningen med stokk. Siden har hun også fått sett seg om på blomsterutstillingen i Chelsea fra innsiden av en luksuriøs sjåførdrevet golfbil.

Symmetriske forberedelser i London.

Venter mediesirkus

Pompen og prakten ved Trooping the Colour har vanligvis blitt avsluttet med en opptreden på balkongen på Buckingham Palace og en seremoniell overflyvning.

Det er bare de arbeidende medlemmene av kongefamilien som får gjøre sin opptreden – og det gir ikke rom til dronningens selvforviste barnebarn prins Harry og hertuginne Meghan, og heller ikke hennes vanærede sønn prins Andrew.

Men det er blitt antydet at prins Andrew, som i februar inngikk forlik i et søksmål om seksuelle overgrep, kommer til å delta på jubileet på en eller annen måte. Hans forrige offentlige opptreden i minneseremonien til sin far, prins Philip, vakte harme i befolkningen.

Prins Harry og hertuginne Meghan har også lovet komme med fly fra USA med sine barn Archie og Lilibet for å delta i feiringen. Kongehusets ansatte er angivelig bekymret for at besøket skal føre til et mediesirkus.

Dronning Elizabeth II har sittet 70 år på tronen. Her fra kroningen.

Ja, det blir puddingkonkurranse ...

Som ved tidligere jubileer skal også dette gjenspeile dronningens stilling som statsoverhode og nasjonal gallionsfigur – en representant for tradisjon og historie.

I tillegg blir deler av feiringen det man kan kalle typisk britisk. Det skal arrangeres en puddingkonkurranse, samt forsøk på å sette verdensrekorder for det største teselskapet og lengste piknik.

For dem som har kjennskap til britisk populærkultur, vil det også bli mange kjente fjes å se i en gigantisk offentlig parade som skal avslutte begivenhetene søndag.

Hovedpersonen selv ser gjennom et vindu i The Queen's Diamond Jubilee Galleries i Westminster Abbey. Vil folket få se henne i løpet av jubileet?

Flerkulturelt

I paraden skal det også delta blant annet Bollywood-dansere og et karibisk karneval for å gjenspeile endringene gjennom dronning Elizabeths tid på tronen – som startet med et overveiende hvitt og kristent Storbritannia som 70 år senere nå er både flerkulturelt og multireligiøst.

En fersk meningsmåling viser at dronningen er godt likt av 75 prosent av den britiske befolkningen, noe som gjør henne til det best likte medlemmet av kongefamilien.

Men tenketanken British Future sier at monarkiet dronningen leder og står for, snart må gjøre mer for å utvide sin appell til unge og etniske minoriteter for å forbli relevant.