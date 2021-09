Pete Buttigieg og ektemannen har fått barn

Pete Buttigieg og ektemannen Chasten annonserer at de er blitt foreldre til to barn, en pike og en gutt.

– Vi er overlykkelige, skriver Pete Buttigieg på sin Facebook-profil. Her takker han for alle gode ønsker i forbindelse med familieforøkelsen.

Nå nettopp

Pete Buttigieg (39) skapte historie da han ble utnevnt til USAs første åpent homofile minister. Buttigieg og Joe Biden konkurrerte tidligere om plassen som demokratenes presidentkandidat. Etter valgseieren valgte Biden nettopp Buttigieg som transportminister, og med det har han ansvaret for USAs motorveier, fly og tog.

Nå har han fått ansvaret for to små barn. Lørdag delte ministeren og ektemannen foreldregleden på Facebook:

Pete Buttigieg og ektemannen Chasten takker for alle lykkønskninger etter at de ble foreldre til Penelope Rose og Joseph August Buttigieg.

Buttigieg og ektemannen Chasten, som er forfatter og tidligere lærer, giftet seg i 2018. Da hadde de vært et par siden 2015, etter å ha møttes via en dating-app.

Ifølge The Washington Post leier paret en ettromsleilighet i det eksklusive nabolaget Capitol Hill i Washington DC. Der bor de med hundene sine og nå også de to nyfødte barna. Tidligere i år la de huset sitt i Indiana ut for salg og kjøpte et nytt hus ved Lake Michigan i staten Michigan. Der bor Chasten Buttigiegs foreldre. Han har tidligere sagt at han en dag håper å bo der med mann og barn.

Ekteparet har lenge ønsket seg barn. For noen uker siden tvitret Buttigieg at de var blitt foreldre. Lørdag la paret ut bilde av seg og de to små, en gutt og en pike.

Til Washington Post har Chasten Buttigieg åpent fortalt hvordan de har gjort mange forsøk på å adoptere et barn, men at det alltid har kommet noe i veien for prosessen. Nå ser det ut til at de er i mål.

Les også Pete Buttigieg blir Bidens transportminister – kalles en milepæl for amerikanske homofile